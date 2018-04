La voz de la conciencia, así se llama a esa parte de nosotros mismos que nos habla de moral, y de buenas costumbres. sobre lo que pensamos, sentimos o hacemos. Es como un "otro yo" que propicia un diálogo interno. En ese diálogo nos advierte, recrimina, etc. Esa voz está ahí para conducirnos, por lo general, a una elección, para bien o para mal, y esta última con la consecuencia de la culpa. La Biblia, (Rom. 2:15) mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando nos convertimos a Cristo, y decidimos seguir su camino nuestra conciencia se hace sensible al Espíritu de Dios. Esto es lo que quiere significar la Biblia cuando dice que: "Debemos guardar, con una conciencia limpia, las grandes verdades de la fe" (1 Timoteo 3:9). Cuando la conciencia está pervertida y endurecida por el pecado, no es confiable. Pero cuando nacemos de Dios, nuestra conciencia es ablandada, purificada; y nuestros corazones pueden percibir entonces, la voluntad de Dios. Con nuestra conciencia transformada, nuestros gustos y pareceres también cambian, hay cosas que en su momento parecían correctas y ahora parecen incorrectas; hay cosas que parecían necias y ahora son sabias; y cosas que parecían aburridas ahora disfrutamos con el mayor deleite. Las "cosas viejas" pasarán, y "todas", incluyendo la conciencia, serán "hechas nuevas" (2 Corintios 5:17). Mientras que nuestra conciencia natural buscaba las cosas que nos gratificaban, nuestra nueva conciencia buscará las cosas que son agradables a Dios. Y sabemos que eso es lo mejor para nosotros. Solo los que tienen una conciencia transformada pueden conocer la voluntad de Dios. Que se revela a través del nuevo pensamiento y de las circunstancias. "Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito" (Romanos 8:28). Dios tiene un plan para la vida de cada cristiano. Cada circunstancia, cada giro del destino, es para su bien. Y obra conjuntamente para hacernos completos y maduros, el plan de Dios para nosotros está siendo perfeccionado. Todas las cosas obran juntas para el bien de cada uno y la gloria de Él. No permitamos que las circunstancias nos aflijan. Más bien, busquemos que la voluntad de Dios para nuestra vida se revele en nosotros, y a través de Él, y esas circunstancias, tengamos seguridad y paz en nuestras decisiones. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Escuche su conciencia"

Por Luís Rodas

