Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Arese, Italia, marzo 2018 (2da parte)

"Jesús, cuando me ha tocado, me ha recomendado que repita que Él se manifestará con potencia y gloria pero ¿por qué me lo has dicho a mí? Porque tú tienes el valor de decirlo. No será un retorno donde Él dará bendiciones, comuniones, acariciará... Es un retorno donde Él expresará la justicia y no habrá perdono para aquellos que no se habrán arrepentido. Nadie tiene hoy el coraje de decir todo esto y juzgará por las obras y no por la religión. Me ha dicho tú tienes que decir esto: que Yo regresaré y juzgaré a todos los asesinos de la vida, salvaré a todos los niños, a los hombres justos y a aquellos que obrarán a favor de la vida. ¿Entonces todos nosotros, Señor? ¡No! Todos aquellos que obrarán a favor de la vida y juzgaré sobre todo a los cristianos que han sido hipócritas y han desobedecido a mis enseñanzas. Yo tengo que decir lo que me ha dicho y lo digo. Yo le he visto, le he tocado. Con todos mis límites y pecados he decidido decirlo y dar toda mi vida para contarlo obedeciéndole a Él porque le he visto.

No es una metáfora. Él me ha dicho tú no tienes que poseer nada. Todo lo que recibirás tienes que darlo a la obra y tienes que tener fe. Sigo haciendo lo que hago desde hace treinta años, contar la vida de Cristo y su próxima manifestación. Veo que habrá un destino catastrófico, pero dado que creo en la promesa de Cristo soy feliz porque Cristo instaurará Su reino. Vosotros no tenéis que temer. Seréis salvados, es más, tenéis que despertar a todas esas almas que buscan la verdad para que la verdad pueda hacer libres a los hombres.

Este es un momento transitorio y vosotros sois los pioneros de un importante pasaje. Nosotros estamos echando la semilla, vosotros estáis echando la semilla conmigo, todos nosotros, del nuevo renacimiento. Me vienen a la mente recuerdos, os cuento una historia bonita que es verdad. Un señor que se llamaba Giordano Bruno, era alrededor del 1585, se presenta en la universidad de Oxford. En esa época viajaba por Europa. Era uno como nosotros, un loco. Pero era un filósofo, un catedrático y se presentó frente a una platea de estudiantes y profesores que le habían invitado y pagado.

Aristóteles, considerado dios de la filosofía de toda la Europa antigua y también de Roma, punto máximo de referencia de la filosofía de aquella época y también personaje que ha inspirado a hacer las leyes. Giordano Bruno lo destruye, lo destroza - Es un charlatán porque no es así lo que os ha dicho. La Tierra no es el centro del Universo, no están los famosos 9 círculos concéntricos de Aristóteles que forman el Universo, el Sol no es verdad que gira alrededor de la Tierra y la Tierra no es verdad que es llana y no es verdad que las estrellas del firmamento es todo lo que existe en el Universo. Nosotros quizás podemos contar cien mil estrellas, y cien mil estrellas no son más que un puñado de granitos de arena del desierto del Sahara. No es así-. Dios está en todas las cosas, dijo Giordano Bruno.

-Existen otros mundos habitados, todo lo que veis está vivo, desde la pequeña hormiga al árbol, a los océanos, a las estrellas. La Tierra gira alrededor del Sol y después en el sistema solar habitan otros seres-.

Yo veo a Cristo en el Sol y la manifestación de la Santa Madre en la Tierra.

Giordano bruno sale de Oxford lleno de huevos podridos en la cara porque cientos de estudiantes y profesores se los tiraron. Solo un grupo pequeño, 30-40 personas, de estudiantes y profesores de unos mil que había en aquella sala le siguieron. En ese momento estaba naciendo el corazón del renacimiento y Giordano Bruno se encarna en el corazón del renacimiento italiano. Italiano y europeo, porque se convierte en aquel que echa la semilla definitiva para que haya ese cambio. Han pasado cientos de años, el cambio está en curso pero os aseguro que vosotros, nosotros, somos los nuevos Giordano Bruno que están echando la semilla del cambio. Dentro de menos de treinta años, pero sobre todo dentro de cien años que nuestros nietos estarán vivos, los nietos de los nietos, los hijos de nuestros hijos, quizás nosotros nos habremos reencarnado, vivirán en un mundo diferente. Un mundo donde habrá paz, fraternidad, justicia. Viajaremos en el Universo. No habrá más políticos, habrá teólogos, científicos, históricos, investigadores, gente común como nosotros, los teólogos."

Continúa el próximo domingo

