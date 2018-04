El partido se jugará desde las 15.30 horas, en el cierre de la 27ª fecha. Por la 27ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará mañana por la tarde a Real Pilar como visitante en un encuentro que comenzará a las 15.30 horas y que se disputará en el estadio municipal de Pilar con arbitraje de Gonzalo Pereira. El Auriazul buscará cortar una racha de seis encuentros sin victorias, luego de cuatro derrotas y los últimos dos empates que consiguió de manera consecutiva (2-2 con Liniers y 0-0 con Argentino de Rosario). Para ello, podrá volver a contar con los defensores Antoni Rodríguez y Raúl Colombo, quienes regresarían a la titularidad en reemplazo de Rodrigo Alconada y Paulo Boumerá. Mientras que por el expulsado Ezequiel Ramón ingresaría Sergio Robles. Así, la dupla Hugo Medina y Carlos Pereyra presentaría la siguiente formación: Esteban Montesano; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez; Pablo Sosa y Orlando Sosa. Por su parte, Real Pilar, dirigido por el periodista deportivo Rodolfo De Paoli, llega a este encuentro luego de haber conseguido 10 de los últimos 12 puntos disputados (victorias frente a Claypole, Central Ballester y Deportivo Paraguayo; y empate ante Yupanqui); una racha que lo puso a un paso de asegurarse la permanencia en la divisional. De hecho, en caso de vencer al Portuario, ya se tornaría inalcanzable para Claypole. FECHA 27. Ayer se puso en marcha esta nueva jornada de la Primera D con tres partidos. Argentino de Merlo, con gol del campanense Germán Águila, venció 1-0 como visitante a Liniers y sumó tres puntos importantes en la pelea por la tercera posición. En tanto, Atlas le ganó 3-0 a Yupanqui como local y prácticamente aseguró su clasificación al Reducido. Mientras que Argentino de Rosario goleó 4-1 a Muñiz y garantizó su participación en el octogonal por el segundo ascenso a la Primera C. Hoy se disputará el duelo más esperado de la fecha: el líder Victoriano Arenas (56) visitará al escolta Lamadrid (47) en Villa Devot. Además jugarán: Centro Español vs Deportivo Paraguayo; y Juventud Unida vs Lugano. En tanto, mañana lunes se enfrentarán Real Pilar vs Puerto Nuevo; y Claypole vs Central Ballester. FÚTBOL FEMENINO Las chicas de Puerto Nuevo enfrentan hoy a Racing Por la 28ª fecha del Torneo de Primera B del torneo de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo visitarán hoy a Racing Club en Avellaneda, en un partido que comenzará a las 11 de la mañana. El equipo dirigido por Mario Giménez llega entonado a este encuentro, luego de golear 4-0 como local a Argentino de Quilmes el pasado miércoles. Sin embargo, afrontará un compromiso de máxima dificultad en el predio Tita Mattiusi: es que, con 64 puntos, La Academia marcha en la cuarta posición y pelea por uno de los dos ascensos directos. Por su parte, las Auriazules suman 34 unidades y se ubican en el noveno lugar, con amplio margen para clasificar al octogonal por el tercer ascenso.

Puerto Nuevo visita mañana a Real Pilar

