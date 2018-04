La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/abr/2018 Rincón Tuerca







FORMULA UNO: La categoría desarrolla otra fecha de su calendario con el Gran Premio de China durante este fin de semana. Televisa Fox Sport. PRESUPUESTO: Por una cuestión de presupuesto no estuvo corriendo el representante de Lima en la Clase Tres de Alma el último domingo con el Fiat Uno donde Gastón Brown debió tomar tal determinación y trabajar para la que viene. AQUEJAR: Esta problemática que aquejó a Brown le está aconteciendo a varios pilotos que no llegan con los valores para estar en la alta competencia y van alternando y viendo en cada carrera que puedan ser de la partida. AFIRMAR: Tras el cumpleaños de la ex acompañante Gladys Caubet estamos en condiciones de afirmar que dicha señora les dio bien de comer a sus invitados que llegaron al lugar con algunos temores pero todo terminó como se preeveía y la casa está en orden. APAC 850: En el autódromo capitalino la categoría desarrolla otra fecha del campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. INTENCION: En el arranque de cada temporada tiene la intención de sumarse a correr en el motocross enduro y Lucas Debesa se ilusiona pero en verdad es tanto el trabajo en el taller que termina postergando esa posibilidad de hacer un año entero, quizás solo algunas competencias. ENTENDER: Como se lee Lucas Debesa está con ganas de hacer motocross aunque alternó con motos de velocidad en su momento pero luego decidió bajar sede esta categoría al entender que no era para su performance y se volcó de nuevo al motocross enduro. Cambia todo cambia!!! TC REGIONAL: La categoría visita este fin de semana el autódromo capitalino con sus dos clases GTA y GTB donde desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. INSISTIR: Parece que los dirigentes de la categoría Sport 1050 insisten con incorporar al piloto de Zárate Andres Rivero a su actual parque de autos, el tema es que el popular "gauchito" no cuenta con el total del presupuesto y si bien tiene su auto en el taller los números no cierran para ser lo competitivo que exige esta categoría. CHASIS DEL REGIONAL: En el autódromo de Roque Pérez llegan los muchachos de los chasis para darle cursó a otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PELEAR: Rodrigo Escudero está corriendo en los chasis del Regional y el representante de General Rodriguez va a pelear el campeonato con sanas intenciones como dejó establecido en reciente asado junto a sus sponsors, amigos y seguidores. El pibe se tiene fe junto a su padre que lo acompaña. HERMANO: Pensando en el campeonato se trabaja en la moto de German Henze para la categoría enduro donde vienen participando junto a su hermano se desarrollan las actividades para ser lo competitivo que exige tal emprendimiento. CENA: El actual presidente del Zárate Auto Moto Club Sergio Civitarese juntos con sus compañeros de Comisión están organizando una cena para el mes próximo para poder homenajear a un piloto de Zárate con una dilatada trayectoria. TURISMO ZONAL PISTA: En el autódromo porteño la categoría con su habitual parque de autos visita al mismo en la búsqueda de concretar otra carrera del campeonato con sus dos clases donde desde las 9.30 hs comienzan con su espectáculo. DINERO: Parece que el dinero sigue sin aparecer con el auto terminado y listo para correr y sin dudar el armador de este vehículo no está dispuesto a entregarlo hasta que aparezca lo acordado desde lo económico. Que no cunda el pánico! ENCAMINADO: Finalmente el pibe ya está encaminado y tras un receso con mucha actividad de la mano del abuelo "Lolo" Santino arranca su primer campeonato en la categoría Rotax Bs As donde se decidió hacer toda la temporada provocando tener otro Panetta en la alta competencia. Bienvenido!! HORARIO: El cambio de horario de las picadas en el predio de San Pedro provocó que dejar la noche por el día acercó aún mas a las familias que disfrutan de esta propuesta tan particular del mundo de los fierros. DISPOSICION: La señora piloto Cyntia Bertozzi sigue al frente de su emprendimiento comercial en la vecina ciudad de Zárate en la calle Félix Pagola 731 donde los repuestos de motos y motonetas antiguas y de colección están a disposición de su clientela que va en pleno desarrollo TOPE RACE: La categoría llega este fin de semana al autódromo de Concordia en la provincia de Entre Ríos para llevar adelante otra carrera del campeonato. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". TIEMPO: Aunque esté participando en algunas carreras de motocross Diego Lacognata dejó establecido que solo es para estar en lo que le gusta pero no puede dedicarle el tiempo necesario para entrenar como exige esta actividad. CAMBIO: Luego de un paso por el TC Regional hay una intención de que Nicolas Laccette llegue al Turismo 4000 Argentino pensando en el próximo año. Por el momento es tiempo de hacer experiencia para luego provocar el cambio de categoría. TOPE RACE SERIES: En el autódromo de Concordia la categoría encara otra carrera del campeonato durante este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". ABORTAR: Martín Saba tenía todo preparado para estar el domingo anterior en la carrera de Alma pero algo ocurrió en la semana cuando su señora le hizo saber que ese finde era su cumpleaños y lo festejaría en familia. Allí surgió todo el carácter de nuestro personaje que se plantó delante de ella y mirándola a los ojos esbozó "sí querida"! Lo que automáticamente lo abortó de la alta competencia. TRABAJAR: Siguen trabajando a pleno con el cuatriciclo de cara a otra competencia a nivel internacional. Tanto el piloto Pablo Copetti como el encargado del cuatri Carlos Debesa no dejan nada librado al azar. FIAT AMIGOS: La monomarca llega al autódromo capitalino para realizar otra competencia del presente calendario. Desde las 11 hs arrancan con su espectáculo. VENDER : El auto para la GTB del Regional está para la venta en el Taller de Angel Genovese en la vecina ciudad de Zárate donde la Chevy está lista para correr. El ex campeón de la categoría tomó la decisión de ponerla a la venta. MX DEL NORTE: Esta especialidad del motocross llega al circuito "El Salvaje" en Zárate para poder arrancar esta temporada para todas sus clases. Desde las diez de la mañana arrancan con su propuesta. VOLVER: Ya posee la licencia médica y también la deportiva, ahora solo falta tomar la decisión de terminar el Fiat Uno para la Clase Dos de Alma y volveremos a ver a Sergio Giordano en la alta competencia como desean en su equipo. DEFINIR: Su cuñado Leandro Bijarra tras vender su auto de competición es bajarse de la alta competencia y ahora solo quedó un karting en el galpón el cual aún no definieron en la familia que harán con el mismo. TC BONAERENSE: Nueva presentación de la categoría que llega hasta el autódromo de Dolores para realizar otra fecha del campeonato donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. PUESTO: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo de Rosario donde allí participó el campanense Matías Milla que en la final terminó en el puesto noveno con el Renault Fluence del equipo Sport Team. APAP: La Fórmula Cuatro Escuela del automovilismo zonal está realizando en el autódromo de La Plata otra fecha del campeonato con dos carreras utilizando el circuito más largo con chicana. ARMAR: Aunque no lo creamos Daniel Olivera está armando su karting para hacer algunas carreras en la categoría Pako antes de que se concrete la mitad del calendario. Fiel a su estilo lo hará con la preparación propia y el asesoramiento de Carlos Fernandez en la planta impulsora. Dicen que el patito extraña esto de no estar corriendo junto a sus amigos. TOPE RACE JUNIORS: En el autódromo de Concordia la categoría se presenta para llevar adelante otra fecha del campeonato este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". TERMINAR: El Turismo 4000 Argentino pasó por el autódromo de La Plata donde el pasado fin de semana corrió Juan Carlos Bava con el Ford que se arma por parte del equipo de Caggiano en José C. Paz donde terminó vigésimo. P.A.K.O.: Esta especialidad del karting está visitando el kartódromo de Ciudad Evita en este fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. LLEGADA: El dinero apareció y entonces se compró el karting con el cual se sumará a la categoría Kart Plus en las próximas carreras que provocarán la llegada de un ex campeón que definitivamente va a participar en la Clase Potenciada. TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país encara en este fin de semana con sus clases y otro parque intersante de autos para concretar otra carrera del campeonato visitando el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". EVALUAR: Charlando con sus amigos están evaluando de retomar los trabajos en el auto de carrera para la GTB del TC Regional donde el limeño ya corrió allí Yamil Bottani parece querer volver. REGIONAL: En el kartódromo ubicado dentro del predio del autódromo capitalino la categoría Regional v a por otra fecha del campeonato. Desde las 10 hs comienzan con la clasificación. COMPLICADOS: Así están los propietarios del autódromo de San Nicolás tratando de lograr revertir las obras mal realizadas en su momento de cara a la inauguración de semejante predio. Por el momento siguen las negociaciones.

