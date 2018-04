Breves Deportivas

Superliga: Otros dos descensos. Victoria de Jaguares. Derrota de Los Spurs. Top Race en Concordia. Boxeo: Ganó "La Bonita". Boxeo: Viajó Narvaez. SUPERLIGA: OTROS DOS DESCENSOS La suerte de Temperley y Olimpo de Bahía Blanca terminó de sellarse ayer: ambos regresarán al Nacional B la próxima temporada. El Gasolero cayó 3-0 en su visita a Godoy Cruz, que no detiene su marcha, se consolidó como escolta y quedó a cuatro puntos del líder Boca Juniors. Por su parte, Olimpo perdió 2-0 como local ante San Martín de San Juan y también quedó condenado, de la misma forma que antes había sucedido con Arsenal de Sarandí. De esta manera sólo resta definirse un descenso: Chacarita es el más complicado (de hecho, está último en la tabla de Promedios) y necesita ganar y ganar para evitar volver al Nacional B. Ayer también jugaron: Lanús 0-0 Banfield; Belgrano 2-0 Arsenal; y Defensa y Justicia 3-2 Racing Club. En tanto, el viernes: Gimnasia (LP) 1-2 Atlético Tucumán; y Huracán 1-0 Argentinos Juniors. La fecha 23 de la Superliga continuará hoy con los siguientes encuentros: Unión de Santa Fe vs Tigre (11.00), Patronato vs Estudiantes de La Plata (13.15), Chacarita vs Colón (15.30), River Plate vs Rosario Central (17.45) e Independiente vs Boca Juniors (20.00). Y se cerrará mañana lunes con Newells vs Talleres (19.00) y Vélez vs San Lorenzo (21.15). VICTORIA DE JAGUARES Por la novena fecha del Super Rugby 2018, los Jaguares vencieron como visitantes a Rebels de Australia por 25 a 22. Los puntos de la franquicia argentina llegaron por tries de Sebastián Canceliere, Ramiro Moyano y Bautista Ezcurra y dos penales y dos conversiones de Nicolás Sánchez. De esta manera, el equipo dirigido por Mario Ledesma tiene ahora record de tres victorias y cinco derrotas. Su próximo compromiso será el domingo 22 frente a Brumbies de Canberra. DERROTA DE LOS SPURS Ayer, en el inicio de los Playoffs de la NBA, San Antonio Spurs cayó 113-92 como visitante en el primer juego de su serie frente a Golden State Warriors. El argentino Emanuel Ginóbili anotó 9 puntos. El vigente campeón de la NBA volverá a ser local el lunes, cuando se dispute el segundo partido de esta serie de la Conferencia Oeste. TOP RACE EN CONCORDIA En el arranque de la tercera fecha del campeonato de Top Race V6 que se disputa en Concordia, el local Martín Ponte (Mercedes Benz) logró la pole position. En segundo lugar quedó Agustín Canapino (Mercedes Benz), mientras que tercero se ubicó Franco Girolami (Mitsubishi). En tanto, el líder del campeonato, Matías Rossi (Toyota), culminó en cuarto lugar. La acción continuará hoy desde las 11.50, cuando se ponga en marcha la tercera final del año (transmite TyC Sports). BOXEO: GANÓ "LA BONITA" La rosarina Daniel "La Bonita" Bermúdez (28 años) derrotó en un fallo unánime a "La Tigresa" Marcela Acuña (41) y así le arrebató el Título Supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Además, también se quedó con el cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que estaba vacante. Las tarjetas de la pelea disputada en Hurlingham vieron ganadora a Bermúdez por 97-93, 96-94 y 98-92, provocando la emoción de la rosarina y el fastidio de Acuña, quien se retiró ofuscada sin saludar. BOXEO: VIAJÓ NARVAEZ A sus 42 años, el chubutense Omar Narváez ya se encuentra en Belfast (Irlanda del Norte), donde el próximo sábado 21 enfrentará al sudafricano Zolani Tete, vigente monarca de la categoría Gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Breves Deportivas

