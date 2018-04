La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/abr/2018 El uso de las plantillas ortopédicas







Las plantillas ortopédicas, son una de las herramientas llamadas ortesis que se utilizan para corregir, alinear o aliviar dolor en los pies, rodillas y columna, por diferentes problemas, tanto en niños como en adultos. El pie plano en ortopedia lo llamamos, pie valgo pronado flexible, tiene como principal característica que cuando el pie esta en el aire, se forma arco, pero cuando el paciente se pone de pie, el peso corporal hace girar los huesos del pie y tendremos así un pie plano, y de ahí viene su nombre de flexible. La creencia general es que una vez terminado el crecimiento óseo del paciente, que sucede entre los 15 y los 17 años, y para no fallar, digamos que a los 18 años se debe de suspender el uso de las plantillas, sin embargo hay facultativos que las suspenden alrededor de los 12 años de edad o cuando se logra alinear el pie del niño; situación con la que no voy de acuerdo, en especial en los pacientes con sobrepeso y aquellos francamente obesos, o en los pacientes muy elásticos. Esto es, que tienen una elasticidad mayor de lo que puede considerarse normal. Existe una clasificación para determinar el grado de elasticidad de un paciente pediátrico, si un paciente tiene uno o lo que es peor los dos factores, sobrepeso y exceso de elasticidad, en cuanto se le retiren las plantillas ortopédicas, el pie volverá a ser plano, nuevamente el peso y peor aún, el sobrepeso hará girar los huesos del pie y formará un pie plano, además los ligamentos lo permiten, y aun cuando no hay elasticidad anormal, con el paso del tiempo los ligamentos son vencidos por el peso del paciente. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Es muy variado, porque vemos adultos que incluso practican deportes, con este tipo de pies y no tienen ninguna molestia. Y al igual que el adulto, la mayoría de los niños no tienen molestias, pero si las tienen, el simple hecho de volver a prescribir las plantillas adecuadas, puede quitar las molestias. Otros problemas que se manejan con plantillas son el pie cavo, que es el pie que tiene mucho arco, el dolor de la parte anterior de la planta del pie que es frecuente en el pie con mucho arco. Sin duda, el paciente obeso y elástico, es cautivo de sus plantillas de por vida, y por desgracia estos son los niños que tenemos en la actualidad en todo el mundo. En otros casos existe una mala prescripción de plantillas, y llegan a la consulta renuentes a ellas, aun con amplias y detalladas explicaciones, es difícil convencerlas de que utilicen las plantillas, pero ahora existen algunos tips con lo que a veces se logra. En la mujer joven, que utiliza tacón alto, y calzado abierto, es casi imposible que utilicen plantillas, ellas prefieren en su mayoría quedarse con el dolor: les gana la vanidad. Otro detalle importante es que las plantillas terminan su vida útil después de 6-8 meses, es decir, con el uso continuo se van aplastando, las molestias y el dolor regresan. En ese momento, es tiempo de conseguir otras plantillas nuevas que nos volverán a dar el alivio buscado. Cada cabeza es un mundo, y todos los pacientes y todos los pies son diferentes, pero siempre lo mejor será prevenir que lamentar. Aunque las posibilidades a la fecha son bajas, una cosa si les aseguro, las secuelas dolorosas en un pie maltratado o no tratado van en aumento a una velocidad difícil de creer. Elizabeth Herrera M. www.opinionmedica.com



El uso de las plantillas ortopédicas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: