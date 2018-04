La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/abr/2018 Dos días sin bancos:

Paro de La Bancaria este martes y miércoles







La Asociación Bancaria inicia 48 horas de paro en rechazo a la oferta de incremento salarial del 15% en tres cuotas. Es la sexta medida de fuerza del año. La Asociación Bancaria ratificó ayer la huelga de 48 horas para hoy martes y mañana miércoles y también confirmó movilizacio-nes en todo el país, incluida la city porteña, en rechazo de la oferta salarial de las cámaras empresariales de un aumento del 15% en tres cuotas. "Hace tiempo que se han traspasado todos los límites, la paciencia se ha agotado", advirtió el gremio que conduce Sergio Palazzo en el comunicado con el que anunció la nueva medida de fuerza. "Los bancos siguen ofreciendo un mísero 7% hasta el mes de julio, que ya prácticamente va a ser superado por los datos de la inflación en el primer cuatrimestre y, no obstante ello, se niegan a pagar el Bono Extraordinario, la cláusula gatillo, no determinan el monto del Día del Bancario y pretenden desdoblar el porcentaje del acuerdo paritario", explica un comunicado de la Seccional Buenos Aires. La última oferta de las cámaras del sector a los bancarios supone un aumento salarial del 15% en tres cuotas: un 7% -que ya se está pagando-, un 4% en julio y el 4% restante en octubre. Los bancarios realizaron el viernes 6 de abril un paro nacional de 24 horas en demanda de "salarios justos y dignos" y del cumplimiento de acuerdos previamente firmados, como la aplicación de la cláusula gatillo de 2017. La Bancaria lleva seis días de huelga en lo que va del año: tres en el mes de febrero, uno el viernes pasado y dos durante esta semana. "No cumplen los fallos judiciales", sentenció la asociación al anunciar la nueva medida de fuerza. Por su parte, el Ministerio de Trabajo convocará a gremios y cámaras del sector para volver a reunirse en los próximos días.



CON MOVILIZACIÓN. A PARTIR DE LAS 10 HORAS, LOS BANCARIOS SE CONCENTRARÁN EN RECONQUISTA Y SARMIENTO PARA MARCHAR POR LA CITY PORTEÑA.



Dos días sin bancos:

Paro de La Bancaria este martes y miércoles

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: