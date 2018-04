SAN MARTÍN NO SE PUDO SUBIR A LA CIMA Anoche se cerró la fecha, Almagro quedó como escolta y Villa Dálmine, en 4º lugar. La 23ª fecha del Nacional B entregó otro capítulo de incertidumbre en la definición por el ascenso directo. Es que tras el empate de Aldosivi frente a Los Andes en Mar del Plata del sábado, San Martín de Tucumán tuvo el domingo la posibilidad de igualarlo en la cima de las posiciones. Sin embargo, tras estar 2-0 y 3-2 en ventaja, terminó empatando 3-3 con Flandria, que ya tiene más de un pie en la Primera B Metropolitana. Esta situación fue aprovechada por Almagro, que anoche venció 2-0 a Agropecuario en Carlos Casares y se coló en la segunda posición. En cambio, los que no pudieron acercarse fueron Sarmiento de Junín (perdió 1-0 en su visita a Deportivo Morón) y Atlético Rafaela (cayó 2-0 con Quilmes como local). Así, Villa Dálmine quedó en la cuarta posición y todavía con chances matemáticas de coronarse campeón, una situación increíble para un equipo que en las siete fechas anteriores a sus dos recientes victorias, sólo obtuvo dos puntos sobre 21. Pero así es este campeonato: imprevisible y apasionante. En cuanto a la zona baja, Quilmes obtuvo una victoria vital al ganar en Rafaela, quedó a un punto de asegurar la permanencia y hasta con alguna chance de clasificar al Reducido (en la última fecha queda libre). El que ya aseguró la categoría es Deportivo Morón con su triunfo de anoche sobre Sarmiento. Ahora, el equipo de Walter Nicolás Otta llegará a Campana el próximo domingo con la idea de sumar para tratar de llegar al octogonal por el segundo ascenso. RESULTADOS FECHA 23: All Boys 0-0 Gimnasia (J); Ferro 1-0 Estudiantes (SL); Aldosivi 1-1 Los Andes; Flandria 3-3 San Martín (T); Brown (A) 3-0 Santamarina; Guillermo Brown (PM) 2-0 Nueva Chicago; Juventud Unida (G) 2-4 Instituto; Mitre (SdE) 0-1 Villa Dálmine; Independiente Rivadavia 0-1 Deportivo Riestra; Deportivo Morón 1-0 Sarmiento (J); Agropecuario 0-2 Almagro; Atlético Rafaela 0-2 Quilmes. Libre: Boca Unidos.





Con gol de Favio Durán venció 1-0 a Mitre y no sólo cortó una racha de ocho sin ganar como visitante, sino que además aseguró la permanencia y dio un paso muy grande en la búsqueda de un lugar en el octogonal por el segundo ascenso. Si la victoria frente a All Boys le había permitido recuperar aire e ilusiones a este Villa Dálmine, el triunfo conseguido el domingo en Santiago del Estero ahuyentó definitivamente cualquier fantasma y lo llenó de vida para las últimas dos fechas de este cambiante y apasionante campeonato del Nacional B. Y el Violeta es claro ejemplo de ello. Antes de recibir a All Boys, acumulaba siete partidos sin victorias (cinco derrotas) y se había complicado demasiado en la tabla de los Promedios. Pero le ganó al elenco de Floresta y después también venció 1-0 a Mitre, cortando además una racha de ocho encuentros sin triunfos como visitante. Así, en dos partidos, aseguró su permanencia en el Nacional B y se convirtió nuevamente en serio candidato a clasificar al octogonal que definirá el segundo ascenso a la Superliga Argentina de Fútbol cuando solo le restan dos compromisos: el próximo domingo como local frente a Deportivo Morón y la visita a Atlético Rafaela en la última jornada. Sí, ahí está nuevamente el equipo de nuestra ciudad. Sin la solidez y eficacia de la primera parte del campeonato y luego de atravesar turbulencias deportivas e institucionales, ha logrado mantenerse unido y levantarse en el momento de mayor adversidad de la campaña. No le sobra nada, está claro. Pero a ningún equipo de este campeonato le sobra algo. Y en ese río revuelto, quién dice que Villa Dálmine no se convierta en buen pescador y se lleve el premio mayor. EL PARTIDO Para este encuentro, Felipe De la Riva apostó a un esquema similar al que utilizó frente a Ferro Carril Oeste. Con Marcos Rivadero junto a Renso Pérez y Gonzalo Papa en la línea media; con Ramiro López más adelante (Nicolás Sánchez fue licenciado por paternidad); con Federico Jourdan bien abierto a la derecha, tratando de aprovechar los espacios que dejara Franco Ferrari; y con Pablo Burzio como único punta. Sin embargo, el partido comenzó muy diferente a aquel en Caballito. Porque Jourdan prácticamente no recibía balones claros; porque Burzio quedaba muy aislado; y, sobre todo, porque el Violeta tenía muchas dificultades para despejar o salir de su campo tras recuperar el balón. Las imprecisiones en esas salidas fueron el mejor aliado de Mitre en los primeros minutos. De hecho, a los 2, Ramiro Fergonzi desvió un centro de Ferrari y el balón se estrelló en el travesaño de Perafán. Villa Dálmine no se afirmaba en el irregular terreno santiagueño y la pelota regresaba demasiado rápido contra su área. Encima, Quinteros salía de la marca de González y Celaya y se juntaba con Pérez Guedes, en un movimiento que le permitía al local romper la presión que intentaba el equipo de nuestra ciudad. Mientras que la potencia y las diagonales de Fergonzi eran un problema a resolver. Por eso, una mala noticia disparó un cambio positivo para el Violeta: por la lesión de Rivadero, a los 20 minutos De la Riva mandó a la cancha a Jorge Córdoba. Y reacomodó piezas para un 4-4-2 clásico, con Jourdan a la derecha, Papa y Renso en el centro y López a la izquierda. Así no sólo ocupó mejor los espacios, sino que tuvo mayor poder de lucha en campo ajeno para los bochazos largos que salían desde el fondo. Con esa fórmula fue emparejando el trámite y aunque Mitre siempre pareció más ambicioso en esa primera mitad, Villa Dálmine fue creciendo con el correr de los minutos y hasta pareció terminar mejor. A los 41, Burzio le ganó a Moisés y se metió en el área, pero se demoró mucho en definir y, después, no aprovechó la soledad de Córdoba a un costado suyo. Instantes después, el cordobés volvería a caer en la individual cuando el "Flaco" estaba abierto a la derecha en mejor posición. Y el segundo tiempo fue una continuidad de lo que estaba sucediendo. Mitre, a pesar de tener una chance rápida en la cabeza de Quinteros, se fue nublando y no supo cómo vulnerar el bloque defensivo del visitante, al tiempo que Villa Dálmine comenzó a encontrar cada vez más espacios en sus avances. Especialmente por derecha con Jourdan. En ese contexto se notaron los presentes de uno y otro. El Aurinegro necesitaba una victoria para no caerse en los Promedios y por eso Sialle mandó a la cancha a un delantero (Javier Grbec) por un volante de marca (Leandro De Muner). Y esa apuesta por mayor presencia en el área casi le rinde a los 17, cuando Quinteros tuvo una chance clara en una media vuelta desde el punto penal (su remate salió por sobre el travesaño). Sin embargo, esa misma apuesta de Sialle le quitó marca en el retroceso a Mitre y entonces el Violeta empezó a salir cada vez con mayor facilidad de su campo y a llegar con mayor claridad y cantidad de hombres. A los 20 minutos, Burzio probó desde el borde del área. A los 23, Renso Pérez también elevó mucho un remate frontal desde la medialuna del área tras un rechazo a centro de Jourdan. Y a los 27, el mismo Renso (de buen pasaje) cabeceó bombeado otro centro del santafesino y obligó a un manotazo salvador del arquero Mastrolía. Parecía que Villa Dálmine podía ganarlo y De la Riva buscó aire fresco y mejores resoluciones con el ingreso de Durán por Burzio. Y vaya que le dio resultado el cambio, porque a los 37, la primera que tocó el exVélez fue el gol del triunfo. Fue una acción en la que el Violeta le rodeó el área a Mitre hasta que un centro de Sapetti fue peinado por Córdoba y permitió que Jourdan llegara contra la línea final por derecha. Ramiro López desvió con un gran taco el centro bajo y tras el rebote de Mastrolía apareció Durán para empujar el balón al fondo de la red. En los minutos finales, Mitre empujó sin mayor éxito y el equipo de nuestra ciudad tuvo contragolpes que no supo terminar. Pero no necesitó de ello. Con el ingreso de Falcón por Jourdan y la solidez del tándem González-Celaya se agrupó bien para defender la ventaja y quedarse con tres puntos de oro y soñar en grande. SÍNTESIS DEL PARTIDO MITRE (0): Ezequiel Mastrolía; Joel Sacks, Oscar Piris, Matías Moisés, Franco Ferrari; Martín Pérez Guedes, Juan Alesandroni, Leandro De Muner, Daniel González; Joaquín Quinteros y Ramiro Fergonzi. DT: Arnaldo Sialle. SUPLENTES: Alejandro Medina, Franco Ledesma, Rodrigo Castro, Gastón Bottino, David Romero, Williams Peralta y Javier Grbec. VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero; Ramiro López; Federico Jourdan y Pablo Burzio. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Favio Durán, Jorge Córdoba y Francisco Nouet GOL: ST 37m Favio Durán (VD). CAMBIOS: PT 20m Córdoba x Rivadero (VD). ST 15m Grbec x De Muner (M), 26m Ledesma x Moisés (M), 34m Castro x Pérez Guedes (M), 36m Durán x Burzio (VD) y 40m Falcón x Jourdan (VD). AMONESTADOS: Papa, Flores, Durán y Falcón (VD). CANCHA: Mitre (SdE). ARBITRO: Gerardo Méndez Cedro.

GRITÓ EN LA PRIMERA. Favio Durán, quien había ingresado segundos antes por Pablo Burzio, convirtió en la primera pelota que tocó. Fue el gol de la victoria de villa dálmine en santiago del estero.





EN EL MOMENTO JUSTO, EN EL LUGAR INDICADO. LUEGO DEL TACO DE RAMIRO LÓPEZ Y LA TAPADA DEL ARQUERO, FAVIO DURAN LLEGA LIBRE PARA EMPUJAR EL BALÓN AL FONDO DE LA RED. FUE LA PRIMERA PELOTA QUE TOCÓ.





UN PELIGRO. BURZIÓ COMPLICÓ A LA DEFENSA LOCAL CON SU MOVILIDAD, AUNQUE NO ESTUVO FINO PARA RESOLVER.





TITULARES EN SANTIAGO. DE LA RIVA INTRODUJO DOS CAMBIOS: LÓPEZ POR SÁNCHEZ Y JOURDAN POR CÓRDOBA. EL "FLACO" INGRESÓ RÁPIDO POR LA LESIÓN DE RIVADERO. #Video | El resumen de la victoria frente a Mitre a través de la cámara de nuestro Departamento de Prensa. Música: @Piringundines.https://t.co/rh35PqDCQg — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de abril de 2018 #Imágenes | La secuencia del gol de Favio Durán: capturó entrando por segundo palo el rebote de Ezequiel Mastrolía para convertir el único gol de la tarde. pic.twitter.com/Phh4dOQ2Ma — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de abril de 2018 #Imágenes | Los once titulares de Villa Dálmine en la victoria 1-0 frente a Mitre de Santiago Del Estero. pic.twitter.com/SH0ygHyJKd — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de abril de 2018

Nacional B:

Villa Dálmine pisó fuerte en Santiago del Estero y se llenó de ilusiones

