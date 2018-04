La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/abr/2018 Sin acuerdo paritario, metalúrgicos amenazan con una medida de fuerza







Este lunes fracasó una nueva reunión. Antonio Caló anticipó que "seguramente los delegados congresales reclamarán un paro nacional de 24 horas". Las negociaciones paritarias entre los metalúrgicos y empresarios del sector continúan estancadas por lo que desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anticiparon que en los próximos días podrían lanzar un paro nacional. Por lo pronto, este lunes fracasó una nueva reunión entre ambas partes que ya se sentaron por cuarta vez a la mesa. En ese contexto, Antonio Caló, titular de la UOM, advirtió que la organización puede ir a una protesta ante la falta de acuerdo con los empresarios. Tras el encuentro, el metalúrgico señaló que "seguramente los delegados congresales reclamarán un paro nacional de 24 horas". "Con la de hoy, es la cuarta reunión que mantenemos con los representantes de los empresarios y no se registran avances en las conversaciones para lograr un aumento razonable para nuestros compañeros", explicó el líder metalúrgico quien estuvo acompañado en la reunión por el Secretario General de la UOM Campana, Abel Furlán, entre otros dirigentes gremiales. Por lo pronto, los representantes metalúrgicos viajaron hacia Mar del Plata para participar hasta el viernes del congreso que se celebrará como todos los años en las instalaciones del hotel que posee la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Allí, los representantes decidirán los pasos a seguir en donde no se descarta un paro a nivel nacional.

