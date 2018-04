La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/abr/2018 Primera D:

ASCENDIÓ VICTORIANO ARENAS Con goles de Matías Coselli y Pablo Villarreal, Victoriano Arenas superó el domingo 2-0 como visitante a Lamadrid y de esa manera se consagró campeón de la Primera D 2017/18. Así, el conjunto de Valentín Alsina jugará la próxima temporada en la Primera C. Hasta el momento, en 27 partidos, el conjunto dirigido por Sergio Geldstein logró 18 victorias, 5 empates y 4 derrotas y cosechó 59 unidades, haciéndose inalcanzable para Lamadrid, que quedó en 49 a tres fechas del final del campeonato. Los resultados de esta 27ª fecha de la Primera D fueron los siguientes: Liniers 0-1 Argentino (M); Atlas 3-0 Yupanqui; Argentino (R) 4-1 Muñiz; Centro Español 1-0 Deportivo Paraguayo; Juventud Unida 1-3 Atlético Lugano; Lamadrid 0-2 Victoriano Arenas; Real Pilar 2-2 Puerto Nuevo; Claypole 1-2 Central Ballester.

Como ante Liniers, frente a Real Pilar también llegó al 2-2 en tiempo de adición. Esta vez, el histórico "Pampa" Sosa marcó la igualdad para el tercer empate seguido del Auriazul. No alcanzó para mantenerse con chances de clasificar al octogonal. Otra vez, el no bajar los brazos le rindió frutos a Puerto Nuevo, que como ante Liniers en su última presentación como visitante, logró ayer rescatar un punto en tiempo adicionado, en esta oportunidad al terminar 2-2 frente a Real Pilar por la 27ª fecha del campeonato de la Primera D. Sin embargo, el empate lo dejó matemáticamente sin posibilidades de clasificarse al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C, al tiempo que se transformó en el séptimo partidos sin triunfos para el Auriazul (después de cuatro derrotas consecutivas, ahora suma tres igualdades en fila). Con este resultado, el equipo del barrio Don Francisco llegó a las 29 unidades y se mantuvo en la 12ª posición. Pero quedó a 12 puntos del noveno, Central Ballester (le ganó ayer a Claypole), cuando solo restan nueve por disputarse. Por eso, hasta el final de la temporada jugará con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posible para engrosar su promedio para la próxima campaña (hoy está 11º en esa tabla). Por lo pronto, su próximo compromiso será el martes 24 como local ante Centro Español. EL PARTIDO En esta ocasión, la dupla técnica conformada por Hugo Medina y Carlos "Jetin" Pereyra realizó modificaciones tanto en el esquema como en los nombres de los once que salieron desde el inicio. Esteban Montesano fue el arquero por tercer partido consecutivo (Rodrigo Ponce De León cumplió su sanción en esta fecha) y por delante se paró una línea de tres defensores compuesta por Raúl Colombo, Kevin Redondo y Joaquín Montiel. Delante de ellos, Paulo Boumerá y Eliseo Aguirre se hicieron cargo de la contención en el eje central, mientras que MacIntyre (derecha) y Colliard (izquierda) ocuparon las bandas. Unos metros más adelante se movieron Pablo Sosa y Tomás Fumeau para la generación de juego, mientras que Orlando Sosa se mantuvo como único punta. Durante el primer tiempo no hubo un claro dominador. Tanto Real Pilar como el equipo de nuestra ciudad perdían la pelota rápidamente y les costaba generar juego. Puerto Nuevo presentaba dificultades para recuperar el balón en mitad de cancha y cuando lo lograba, le faltaba precisión en los para ejercer la tenencia. Por eso, a la mitad del primer tiempo, la dupla técnica retocó el esquema y pasó a jugar 4-4-1-1: Franco Colliard retrocedió como lateral derecho; Boumerá volvió a su puesto natural de marcador central; Kevin Redondo se paró de cinco 5 y Tomás Fumeau ocupó la banda izquierda. De todas formas, el Portuario no encontraba las asociaciones que le permitieran tener volumen de juego. Por eso no sorprendió que a los 26 minutos, el local se adelantara en el marcador: luego de un centro que llegó desde la derecha, Javier Martínez entró al área en soledad y de palomita puso el 1 a 0. En esa primera parte, el Auriazul sólo tuvo una chance a través de Tadeo MacIntyre, pero el volante no resolvió de buena manera y su remate fue directo a los defensores que obstruían el trayecto del balón hacia el arco. Tras el descanso, el segundo tiempo fue más entretenido, aunque comenzó de mala forma para el Portuario: a los 8 minutos, Boumerá, quien había sido amonestado apenas unos minutos antes, llegó tarde a marcar a un volante rival y cometió una falta severa que derivó en su expulsión luego de la doble amarilla. Con uno menos, Puerto Nuevo no se desordenó e, incluso, llegó al empate a los 18 minutos, cuando MacIntyre controló un remate de Redondo que aparentaba ser tarea fácil para el arquero y, claramente habilitado, se acomodó y la tocó suave al palo izquierdo para poner el 1-1. A partir de allí, Real Pilar fue en busca decididamente de la victoria y comenzó a dominar el encuentro. A pesar de eso, la sensación era que Puerto Nuevo podía conseguir algo más de contraataque, dado que el equipo de Rodolfo De Paoli ofrecía muchas ventajas en defensa. De hecho, el Portuario pudo ponerse en ventaja, pero resolvió mal a la hora de contragolpear. A los 29 minutos, luego de un desborde del ingresado Cristian Torres, el juvenil Ferulano recibió el balón dentro del área, pero cuando quiso controlar, los defensores rivales se le vinieron encima y no pudo rematar con comodidad. Y en una jugada muy similar, ocurrió el mismo desenlace en los pies de Franco Colliard. El equipo de nuestra ciudad no aprovechó sus chances y lo pagó caro. Porque a los 37 minutos, Damián Achucarro apareció por derecha y su remate, que se desvió en Montiel, se metió dentro del arco de Montesano con bastante de fortuna. Parecía historia sentenciada para Real Pilar, que incluso contó con algunas chances más para estirar la ventaja. Sin embargo, a los 46 minutos, cuando restaban por jugarse tres del tiempo adicionado, Cristian Torres volvió a desbordar y sacó un gran centro para que Orlando Sosa se eleve y estampe el 2-2 final, que si bien no le sirvió a Puerto Nuevo, al menos le dejó otro sabor. SÍNTESIS DEL PARTIDO REAL PILAR (2): Joaquín Rodríguez; Facundo Klass, Javier Páez, Axel Bordón, Hernán Campana; Miguel Almada, Maximiliano Becerra, Damián Achucarro, Rodrigo Santillán; Javier Martínez y Dylan Glaby. DT: Rodolfo De Paoli. SUPLENTES: Franco Castroggiovani, Gonzalo Pulido, Ivo Villarreal, Kevin González, Daniel Pastrana, Alejo Binaghi y Sebastián Iturralde. PUERTO NUEVO (2): Esteban Montesano; Raúl Colombo, Kevin Redondo, Joaquín Montiel; Paulo Boumerá, Eliseo Aguirre; Tadeo MacIntyre, Pablo Sosa, Tomás Fumeau, Franco Colliard; Orlando Sosa. DT: Hugo Medina y Carlos Pereyra. SUPLENTES: Brian Hernández, Antoni Rodríguez, Rodrigo Alconada, Gustavo Roldán, Cristian Torres, Facundo Ferulano y Nicolás Rodríguez. GOLES: PT 26m Javier Martínez (RP). ST 18m Tadeo MacIntyre (PN), 37m Damián Achucarro (RP) y 46m Orlando Sosa (PN). CAMBIOS: ST González x Santillán (RP); 12m Villarreal x Klass (RP); 16m Torres x Aguirre (PN); 24m Ferulano x Fumeau (PN); 36m Alconada x P. Sosa (PN); y 40m Pulido x Becerra (RP). AMONESTADOS: Santillán y Bordón (RP); Montiel, Colombo y Pablo Sosa (PN) EXPULSADOS: ST 8m Boumerá (PN), por doble amonestación. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira. ESTADIO: Real Pilar.

