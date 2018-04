La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/abr/2018 Hay nueva comisión directiva en Otamendi









LA NUEVA COMISION DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO Presidente: Fernando López Vicepresidente: Mario Giménez Secretario: Hugo Rojas Prosecretaria: Melanie Monzón Tesorero: Anastasio Gauna Protesorero: Guillermo Reynoso Vocales: Gustavo Rodríguez, Juan Estepa, y Pablo Medina. Vocales suplentes: Fabián Saavedra, Rodolfo Guerrero, Daniel Fritzler, Hugo Cano, y Nicolás Verón. Revisores de cuentas: Juan Monzón, Miguel Ríos y Celia López. Fernando López, es el nuevo presidente de la sociedad de fomento. Reemplaza a Pedro Lenciza. Con un asado de camaradería que tuvo lugar el viernes por noche, quedó formalmente puesta en funciones la nueva comisión directiva de la sociedad de fomento del barrio Colinas de Otamendi. Su nuevo presidente es Fernando López, un mecánico de autos que llegó al barrio hace 37 años. "No hubo acto eleccionario, porque fuimos a única lista que se postuló", explicó el flamante presidente quien, según explicó, armó la lista que en su mayoría es "nueva y con ganas de trabajar". López dice que conoce el barrio "de punta a punta", y calcula que en este momento tiene 5 veces más habitantes que a principios de los ’90: unos 3000 vecinos. "Convivimos con otras instituciones: un centro de jubilados, dos clubes y un centro de murga, por ejemplo. Quiero que la sociedad sea un lugar de encuentro y de sueños compartidos", dijo, y mencionó que uno de los primeros objetivos de su gestión será concretar el funcionamiento de una sala velatoria fuera de las instalaciones de la sociedad de fomento: "Ha pasado más de una vez que un velatorio se ha cruzado con algún evento o festejo, circunstancia muy incómoda queremos solucionar definitivamente". Por su parte, el presidente saliente, comentó: "Fueron casi dos años de labor. No todos fueron aciertos, pero entregamos una sociedad de fomento ordenada, sin deudas y con efectivo en la caja. Todo logrado sin cuota societaria, a partir de organizar eventos y recaudar. No sólo se le pagó a una contadora para que ponga los libros en orden y en regla, que estaban bastante atrasados, sino que incluso detectamos dónde estaba la escritura y la rescatamos para la institución. Compramos mesas y sillas, pusimos pisos, pintamos, hicimos la conexión de gas… Lo poco o mucho que hicimos, fue con compromiso. No es fácil esto: hay dejar horas de descanso y restarle tiempo a la familia, ponerle el pecho. Por eso, cualquier mano que necesiten de mi parte, los voy a apoyar. Manos siempre faltan".

CAMARADERÍA. Fernández y Lenciza celebraron la nueva gestión con un asado.



Hay nueva comisión directiva en Otamendi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: