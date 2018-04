La "Beatlemanía" llega este sábado al Teatro Pedro Barbero

Puente Beat protagonizará un show gratuito. Las entradas anticipadas se entregarán desde este martes en la Dirección de Cultura.

Puente Beat llega al Teatro Pedro Barbero para presentar, este sábado desde las 20.30, el espectáculo "Beatlemanía".

Tras una exitosa actuación en la plaza Eduardo Costa abriendo el show de Vilma Palma, la banda regresa a Campana con un nuevo show de entrada gratuita.

La propuesta artística cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación.

Puente Beat ofrecerá un repertorio que no solo tiene un gran contenido de la primera etapa de los cuatro de Liverpool como "She loves you" o "I wanna hold your hand" sino que también llegan a canciones de la última etapa tales como "Something" y "Here comes the sun".

Matías García (batería y coros), Mariano Poletti (bajo), Favritzio Bonfanti (guitarra y coros) y Claudio Posadas (guitarra y voz) están listos para desatar la "beatlemanía" y ofrecer un gran espectáculo para el público campanense.

ENTRADAS ANTICIPADAS

Los interesados en disfrutar de este show podrán retirar sus entradas desde este martes 17, de 8 a 14, en la Dirección de Cultura (San Martín 373, 1º piso).