La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/abr/2018 Breves: Actualidad Nacional







Seguirá la búsqueda del ARA San Juan. Revocan absolución a represores. Procesado por Farmacity. Electrodomésticos, en baja. Carrefour: Cuarto intermedio. SEGUIRÁ LA BÚSQUEDA El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró este lunes que el Gobierno tiene decidido buscar el submarino ARA San Juan "el tiempo que sea necesario", al brindar un informe ante la Comisión Bicameral Investigadora de la desaparición de la nave. "La prioridad en todo momento fue encontrarlo. Hace mucho tiempo lo venimos buscando y lo buscaremos el tiempo que sea necesario", aseguró Aguad, tras destacar la "reasignación de partidas" presupuestarias para llevar adelante esa tarea. "No se escatimaron esfuerzos ni gastos", sostuvo el ministro y resaltó además que su cartera "ha colaborado sin medidas con la jueza" de la causa, quien - subrayó - "tiene todo, absolutamente todo" a disposición. REVOCAN ABSOLUCIÓN A REPRESORES La Corte Suprema revocó la absolución de dos militares, en un juicio en el que están acusados del traslado y posterior fusilamiento de tres presos políticos cautivos en Córdoba, en el invierno de 1976. Se trata de Víctor Pino Cano, de 86 años, y Osvaldo César Quiroga, de 72, quienes habían sido beneficiados con la absolución en primera y segunda instancia. La Corte resolvió –el pasado martes 10– "declarar procedentes los recursos extraordinarios interpuestos por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal y por la querella, y dejar sin efecto la sentencia en cuanto confirmó las absoluciones de Víctor Pino Cano y Osvaldo César Quiroga en relación a los homicidios de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo, para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí decidido". PROCESADO POR FARMACITY El juez federal Sebastián Ramos procesó este lunes por abuso de autoridad a un ex alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación por la supuesta protección que le habría dado a la firma Farmacity, empresa que fundó y presidió hasta 2015 el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. El procesamiento fue dictado sobre Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, quien fue denunciado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Según la denuncia, el funcionario demoró y se negó a sancionar a la cadena Farmacity. ELECTRODOMÉSTICOS, EN BAJA La producción local de electrodomésticos sigue en caída mientras la importación de estos productos registra aumentos de hasta el 417% en dos años, según un informe académico elaborado sobre números oficiales. Así lo indica un estudio del Observatorio económico de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNdAv), el cual señala que las importaciones de productos electrónicos para consumo final crecieron 140% durante 2017, respecto de 2016. CARREFOUR: CUARTO INTERMEDIO El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se reunió ayer con el secretario General de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri, y los directivos de Carrefour, en un nuevo encuentro para intentar destrabar un conflicto que lleva dos semanas. Ya estaría listo el documento con los puntos en común con algunas modificaciones al documento original que los representantes de la empresa y los abogados del sindicato tenían delineado, luego de que en los últimos días surgieran diferencias en el marco del Proceso Preventivo de Crisis de Empresas (PPCE). Pero desde el Ministerio de Trabajo informaron que "se propuso un cuarto intermedio para volver a reunirse mañana", por hoy martes.

