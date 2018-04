La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/abr/2018 Rugby:

Gran debut de Ciudad de Campana







Superó 64 a 22 a Porteño de General Rodríguez como local y arrancó la temporada sumando punto bonus. En busca del camino de regreso a la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana dio un contundente primer paso al vencer 64-22 como local a Porteño de General Rodríguez por la primera fecha de la Zona B de la Tercera División. De esta manera, además de las cuatro unidades por la victoria, también sumó punto bonus para iniciar la temporada en lo más alto de las posiciones. En esta primera fase, en la que juegan todos contra todos, objetivo Tricolor es terminar entre los cinco mejores para clasificar a la Zona Campeonato para la segunda parte del año. Ante Porteño, rápidamente comenzó a marcar diferencias: a los 3 minutos apoyó por primera vez en el ingoal rival, acción que repitió a los 10 y 18 minutos para tomar una ventaja significativa (19-3) en el primer cuarto de partido. Sin embargo, el XV Tricolor no aflojó su andar y anotó otros tres tries en ese primer tiempo para llegar al descanso con una diferencia (38-8) que prácticamente sentenciaba el juego. Por eso, el complemento no ofreció mayores contratiempos para el CCC: es que luego de un tempranero try de la visita, el campanense llegó otras dos veces al ingoal y se encaminó definitivamente a una cómoda victoria que cerró con un total de 10 tries. Su próximo compromiso será este sábado 21, cuando enfrente como visitante a Floresta Rugby. FORMACIÓN CCC Para este debut, el head coach César Gigena alistó a Leonardo Vega (Nicolás Zacarías), Ariel Molina (Alejo Sánchez), Carlos Saya (Leonardo Madalon); Laureano Salas, Andrés Moreno (Nicolás Toledo); Carlos Díaz (Nicolás Roggero), Gabriel Pujol (Javier Pérez), Adrián Lugo; Martín Lescano (Juan Carlos Passerini), Juan Calvi (Franco Pittari); Franco Velázquez, Julián Agostino, Alexis Vélez, Facundo Cerda; y Nazareno Alaguibe. DIEZ TRIES Frente a Porteño de General Rodríguez, Ciudad de Campana anotó diez tries: PT 3m: Carlos Díaz, convertido por Calvi (7-0). PT 10m: Juan Calvi, sin convertir (12-3). PT 18m: Juan Calvi, convertido por Calvi (19-3). PT 26m: Nazareno Alaguibe, convertido por Calvi (26-8). PT 36m: Laureano Salas, convertido por Calvi (33-8). PT 39m: Gabriel Pujol, sin convertir (38-8). ST 15m: Franco Velázquez, convertido por Calvi (45-15) ST 20m: Nazareno Alaguibe, convertido por Calvi (52-15) ST 33m: Franco Pittari, convertido por Julián Agostino (59-22) ST 40m: Alexis Vélez, sin convertir (64-22). RESULTADOS 1ª FECHA En el inicio de la temporada de Tercera División de la URBA se dieron los siguientes resultados: Zona A: San Marcos 157-3 Marcos Paz Rugby; Virreyes 27-14 Defensores de Glew; Obras Sanitarias 10-89 Tiro Federal de Baradero; Atlético San Andrés 36-7 Porteño de San Vicente. Libres: San José y Del Sur Rugby. Zona B: Mercedes Rugby 55-17 Berisso Rugby; Ciudad de Campana 64-22 Porteño de General Rodríguez; Los Pinos 23-17 Floresta Rugby; Beromama 30-7 Ezeiza Rugby; Sociedad Hebraica 32-12 Almafuerte. Libre: Rivadavia de Lobos. INTERMEDIA En la previa al partido de Primera División en la cancha de Chiclana y Luis Costa, se enfrentaron las categorías Intermedias en un encuentro en el que Ciudad de Campana también se impuso de manera contundente: 78-5

CON LO JUSTO. EL FULLBACK NAZARENO ALAGUIBE, AUTOR DE UNO DE LOS DIEZ TRIES DE CIUDAD DE CAMPANA, SUELTA EL PASE ANTES DE SER SACADO DE LA CANCHA.





LA INTERMEDIA TAMBIÉN. EN LA PREVIA AL PARTIDO DE PRIMERA, SE IMPUSO 78 A 5.



Rugby:

Gran debut de Ciudad de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: