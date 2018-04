La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/abr/2018 Remo:

Habrá presencia campanense en seis pruebas







Además del agregado de Lionel Erba, también se confirmó a Felipe Modarelli para una cuarta regata: el 8 mixto. Ya han sido confirmadas todas las tripulaciones que representarán a Argentina esta semana en las regatas sudamericanas que se correrán en Valparaíso, Chile. La gran presencia de remeros campanenses asombra y alegra, con tres atletas que cubrirán un total de seis pruebas. Los campanenses que se calzarán el body albiceleste esta semana son Joel Romero (categoría Sub 23), Felipe Modarelli (categoría junior) y Lionel Erba (categoría junior). Los botes argentinos seleccionados por el Cuerpo Técnico nacional para la Regata de Clasificación Olímpica y el Campeonato Sudamericano de Chile son los siguientes: 2018 AMERICAS YOG QUALIFICATION REGATTA M1x (single masculino): Ignacio Pacheco (Club Mendoza de Regatas) W1x (single femenino): María Sol Ordas (Club de Regatas San Nicolás) JM2- (dos sin masculino): Felipe Modarelli (Campana Boat Club) y Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas) W2- (dos sin femenino): Manuela Aredes y Olivia Peralta Martinez (Buenos Aires Rowing Club) CAMPEONATO SUDAMERICANO JUNIOR JW1x (Single Junior Femenino): María Sol Ordas (Club de Regatas San Nicolás) JM1x (Single Junior Masculino): Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario) JW2- (Dos Sin Junior Femenino): Olivia Peralta y Manuela Aredes (Buenos Aires Rowing Club) JM2- (Dos Sin Junior Masculino): Felipe Modarelli (Campana Boat Club) y Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas) JW2x (Doble Par Junior Femenino): Lucia Embrioni (Club San Fernando) y María Sol Ordas (Club de Regatas San Nicolás) JM2x (Doble Par Junior Masculino): Franco Dal Farra y Nehuen Huenchual (Club San Fernando) JW4- (Cuatro Sin Junior Femenino): Olivia Peralta, Manuela Aredes (Buenos Aires Rowing Club), María Sol Ordas (Club de Regatas San Nicolás) y Lucia Embrioni (Club San Fernando) JM4- (Cuatro Sin Junior Masculino): Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas), Agustín Scenna (Club de Remo Atlantis), Felipe Modarelli (Campana Boat Club) y Marco Pagnanelli (Tigre Boat Club) JW4x (Cuádruple Par Junior Femenino): Lucia Embrioni (Club San Fernando), María Sol Ordas (Club de Regatas San Nicolás), Nazarena Pisani (Club de Regatas San Nicolás) y Manuela Aredes (Buenos Aires Rowing Club) JM4x (Cuádruple Par Junior Masculino): Pedro Dickson (Buenos Aires Rowing Club), Franco Dal Farra (Club San Fernando), Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario) y Franco Civetta (Club de Remo Teutonia) JW/M8+ (Ocho Junior Mixto): Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas), Agustín Scenna (Club de Remo Atlantis), Felipe Modarelli (Campana Boat Club), Marco Pagnanelli (Tigre Boat Club), Olivia Peralta, Manuela Aredes (Buenos Aires Rowing Club), María Sol Ordas (Club de Regatas San Nicolás) y Lucia Embrioni (Club San Fernando), Timonel: Camila Villavicencio (Club Náutico Zárate) JM8+ (Ocho Junior Masculino): Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas), Agustín Scenna (Club de Remo Atlantis), Felipe Modarelli (Campana Boat Club), Marco Pagnanelli (Tigre Boat Club), Pedro Dickson (Buenos Aires Rowing Club), Franco Dal Farra (Club San Fernando), Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario) y Benjamín Pettinari (Club de Remo Teutonia), Timonel: Camila Villavicencio (Club Náutico Zárate) CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 23 BLW1x (Single Sub 23 Peso Ligero, Femenino): Evelyn Silvestro (Club Náutico Zárate) BW1x (Single Sub 23 Femenino): María Sol Nadal (Club Mendoza de Regatas) BW2x (Doble Par Sub 23 Femenino): Sonia Baluzzo Chiaruzzo (Club de Remo Teutonia) y Giuliana López Kristelevicius (Tigre Boat Club) BLM1x (Single Sub 23 Peso Ligero Masculino): Santiago Poodts (Tigre Boat Club) BLM2- (Dos Sin Sub 23, Peso Ligero, Masculino): Elías Pirez (Club Náutico Zárate) y Facundo Forneris (Club de Regatas La Marina) BLM2x (Doble Par Sub 23, Peso Ligero Masculino): Santiago Poodts (Tigre Boat Club) y Facundo Forneris (Club de Regatas La Marina) BM1x (Single Sub 23 Masculino): Lautaro Barrios (Club Náutico Zárate) BM2- (Dos Sin Sub 23, Masculino): Franco Calvo y Lautaro Barrios (Club Náutico Zárate) BM2x (Doble Par Sub 23 Masculino): Joel Romero (Campana Boat Club) y Federico Pacheco (Club de Regatas Rosario) Completan la delegación los Directores Técnicos Nacionales Guillermo "Pancho" Pfaab (categoría junior) y Guillermo Guerci (categoría sub-23).



ANTES DE PARTIR A CHILE. FELIPE MODARELLI Y CAMILA VILLAVICENCIO (DEL CLUB NÁUTICO ZÁRATE), LA TIMONEL DE LOS OCHOS JUNIOR TANTO MASCULINO COMO MIXTO.



Remo:

Habrá presencia campanense en seis pruebas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: