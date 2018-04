La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/abr/2018 En el marco del Mes de la Salud:

La decisión de tener un hijo implica una gran responsabilidad, ya que del bienestar de los padres depende en gran parte la salud del bebé, así como la posibilidad de lograr efectivamente un embarazo. Por eso, antes de dar inicio a la búsqueda, es fundamental encontrarse saludable y rever hábitos que puedan afectar este proceso. Cada vez existe una mayor conciencia en torno a las consecuencias de la alimentación sobre la salud y, en términos de reproducción, el sobrepeso, y particularmente la obesidad, también tienen una marcada influencia. "A nivel mundial vemos cómo el sobrepeso y obesidad van en aumento. (...). Notamos que el 35 % de las pacientes que nos visitaron tenían sobrepeso u obesidad , describe el Dr. Fernando Neuspiller, director de la clínica. Las mujeres que padecen obesidad presentan mayor riesgo de menarquía precoz y es común que deban afrontar más tiempo de búsqueda hasta conseguir un embarazo espontáneo. Incluso pueden presentar problemas de infertilidad, tardando tres veces más que una mujer con peso normal en conseguir el embarazo, debido a diversos factores, como la calidad ovocitaria-embrionaria o la receptividad endometrial. El equipo de profesionales de IVI Buenos Aires remarca que comenzar a buscar un embarazo en un peso normal es elemental para poder sobrellevarlo de la mejor manera posible y no influir en la salud del feto. Tabaquismo: un enemigo silencioso y poderoso: El consumo de tabaco está implicado en mecanismos que comprometen la fertilidad en diferentes órganos, como el ovario, ya que las células acumulan elementos tóxicos que generan un ambiente nocivo para el crecimiento folicular y la maduración del ovocito. "Las mujeres que fuman más de 10 cigarrillos al día tienen más dificultad para lograr un embarazo espontáneo e incluso puede adelantarse la menopausia en un mínimo de 2 años respecto de las no fumadoras y, con respecto a los tratamientos de Reproducción Asistida, necesitan en promedio el doble del número de ciclos que las no fumadoras para alcanzar el embarazo. En tanto, las tasas de implantación y de gestación son menores y la tasa de aborto se incrementa", detalla el Dr. Neuspiller. La importancia de la salud emocional en la búsqueda de un hijo Finalmente, tanto para quienes inician una búsqueda espontánea como para los pacientes que realizan un tratamiento de fertilidad, regular el estrés y la ansiedad es esencial, dado que los factores psico-emocionales impactan en el resultado. "En el caso de la esterilidad, se debe tener en cuenta que supone una carga en el día a día de las parejas, afectando su estado emocional, social, físico e incluso intelectual. Cada miembro puede lidiar con el tema de forma distinta y, por lo tanto, es posible que uno experimente resentimiento porque el otro no aparenta atravesar las mismas sensaciones", resalta la Licenciada María Villamil, Psicóloga de IVI Buenos Aires. La comunicación y el soporte social y familiar resultan de gran relevancia en la etapa de búsqueda de un embarazo, mientras que recurrir a una terapia es recomendable para fortalecer las relaciones de pareja, fomentar el apoyo mutuo y la intimidad, reduciendo el estrés y evitando el aislamiento. Para más información: IVI Buenos Aires - Hazel Hazan: Hazel.hazan@ivirma.com - 4789.3600



