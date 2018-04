La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/abr/2018 Paritaria municipal: el acuerdo salarial divide opiniones en el HCD







Desde la oposición aseguraron que la suba acordada perderá contra la inflación. En cambio, para el oficialismo lo pactado es "un gran arreglo". Medios nacionales calificaron a Abella como "el mejor alumno" de Cambiemos, cuando el 9% de suba es en realidad aplicable solo a la primera mitad del año. Por otra parte, trascendieron problemas en el pago de horas extras. La noticia se conoció la semana pasada, pero recién en esta comenzó a replicarse más allá de las fronteras de Campana. Y de manera incorrecta: en los últimos días, algunos medios nacionales calificaron al intendente Abella como "el mejor alumno" de Cambiemos por haber cerrado la paritaria municipal en el 9%, muy por debajo del 15% propuesto como techo por el Gobierno nacional, cuando en realidad se trata de un arreglo semestral. Es decir, aun resta definir de cuanto será la suba que tendrán los sueldos de los trabajadores municipales durante la segunda mitad del año paritario (septiembre-marzo). Sin embargo, el (¿involuntario?) error informativo trajo cola fronteras adentro de nuestra ciudad. En las redes sociales, municipales y vecinos aprovecharon la infomación para criticar tanto a Abella como al Sindicato Municipal. Como era de esperarse, la política tampoco dejó pasar la oportunidad y cuestionó el resultado de la negociación salarial. "Baja paritaria municipal", calificó el líder de la UV Más Campana, Axel Cantlon, desde su cuenta oficial de Facebook. "No entiendo como ambas partes han podido acordar una paritaria con el 9 por ciento para la mitad del año y celebrarlo como algo positivo", sentenció. La negociación paritaria entre el Gobierno municipal y el gremio estableció un aumento escalonado, retroactivo a marzo y hasta agosto inclusive, en tres cuotas de 4%, 3% y 2%. Esto estuvo lejos de ser celebrado por el sindicato, aunque su titular, Carlos Barrichi, si destacó que este año primó el "diálogo", lo que evitó el despliegue de medidas de fuerza. No obstante, Cantlon tuvo una poco optimista mirada del impacto del acuerdo: sostuvo que el aumento perderá contra la inflación y responsabilizó a la gestión de Abella por la situación. "Más allá de la grieta y el partido que defienda cada uno, no se puede tratar de esta forma el salario de los trabajadores, cuando vemos que se le dan tantos beneficios a algunos empresarios", expresó el vecinalista. Desde la vereda oficialista, prefirieron no analizar los pormenores de la negociación paritaria; se quedaron con el 9% logrado por los representantes del Municipio, "un gran arreglo" en la visión del presidente del bloque de Cambiemos, Carlos Cazador. "Desde el punto de vista económico, es espectacular", aseguró el experimentado concejal. No aclaró si se refería a la economía del Municipio o a la de los bolsillos de sus trabajadores. En diálogo con LAD, el edil del Frente Renovador, Marco Colella, dijo que no se puede "hablar de un resultado final porque todavía falta la mitad del año" paritario. Pero señaló que, en general, "las paritarias están cerrando todas por debajo del nivel de inflación, lo que es perjudicial para el trabajador". Atado al salario municipal están también las remuneraciones percibidas por los 20 concejales y la del intendente municipal. Consideren adecuado o insuficiente el acuerdo alcanzado por su sindicato, los trabajadores del Estado local contemplan ya con más atención un nuevo frente de tormenta. Según se comentaba ayer en los pasillos del Palacio Municipal, el pago de una enorme cantidad horas extras estaría en peligro, luego de que el Tribunal de Cuentas provincial le objetara al Gobierno la repartición de paquetes horarios muy por encima de lo permitido. De hecho, tras tener problemas para cobrarlas en marzo, algunos empleados no las estarían trabajando en abril, lo que habría motivado la reprogramación de eventos oficiales.

EL ACUERDO PARITARIO ENTRE GREMIO Y EJECUTIVO SE CERRÓ LA SEMANA PASADA.



