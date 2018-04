Una campanense becada por la Fundación Julio Bocca

CON ELEONARA CASSANO. NERINA AL RECIBIR UN DIPLOMA DE MANOS DE LA PRESTIGIOSA BAILARINA. Con sólo 14 años, Nerina Retamozo superó las pruebas y quedó seleccionada junto a un grupo destacado de bailarines. "Hay mucho sentimiento, todo lo que sentís lo expresas bailando", le contó la joven talento a La Auténtica Defensa. "Todos nuestros sueños se pueden hacen realidad si tenemos el coraje de perseguirlos" decía Walt Disney. Y Nerina Retamozo (14) lo está logrando paso a paso. Hace cinco años comenzó a estudiar danzas en el taller municipal que Claudia Giuppone dictaba en el barrio Villanueva y nunca paró. Desde entonces, se ha ido formado realizando seminarios y asistiendo a clases especiales. Recuerda en un mano a mano con La Auténtica Defensa cuando el año pasado tuvo la oportunidad de asistir a una clase magistral de Eleonora Cassano en el Teatro Coliseo en Zárate y asegura "fue un sueño conocerla". "La Chini", como le dicen todos, hoy integra el staff de la Academia de Giuppone. Sobre ella, Nerina afirma: "Me enseñó todo lo que sé, desde la técnica, baile, expresión y movimientos". Sus papás fueron el puntapié para que su sueño se este haciendo realidad. Siempre veían a la Fundación Julio Bocca como una meta. Este año, ellos le dieron la opción a Nerina de irse de vacaciones o anotarse en los seminarios de verano de la institución. Fue así como la niña eligió la segunda opción. Los seminarios profesionales, cuentan con certificación y diplomas avalados por la Fundación Julio Bocca y están dirigidos a alumnos de todos los niveles dentro del marco de todas las disciplinas que la entidad ofrece en su currícula habitual, ya sea danza clásica, contemporánea, theatre dance-jazz, urbano, teatro musical, canto y teatro. Luego llegó para Nerina la oportunidad de poder audicionar para las becas que la institución ofrece a los postulantes que asisten a los seminarios, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de los nuevos talentos en toda Argentina antes de las convocatorias habituales. Nuestra vecina campanense finalmente quedó seleccionada. "Fue una emoción muy grande, desde chica miraba bailarinas y bailaba en mi casa. Danza clásica jazz es lo que más me gusta", señala, y agrega: "El clásico es la base de todos los bailes, se baila con punta. El jazz en cambio no, es más lento, es expresión. El clásico para bailar jazz te ayuda mucho, si no tenes técnica no podes hacerlo". Hace 15 días comenzó las clases en la Fundación ubicada en el Centro Cultural Borges en Viamonte 555, Capital Federal. Cursa los lunes y miércoles, cuatro horas: dos de danza clásica y dos de jazz. Viaja en colectivo junto a su madre Elsa, quien recuerda que cuando le enviaron el email para darle la noticia de que su hija había sido becada, saltaron todos de alegría. "No lo podíamos creer, pero ella se esforzó mucho. Me emociona cuando baila", dice orgullosa. Nerina es la menor de la familia, tiene cinco hermanos más. Estudia en la Escuela Secundaria Nº1 de nuestra ciudad. Reconoce que en la Fundación todo es mucho más exigente y que hay profesores de alto nivel. Son muchos los nervios, pero la bailarina asegura: "Es mi lugar en el mundo, donde quiero estar. Hay mucho sentimiento, todo lo que sentís lo expresas bailando. El baile te pone feliz, te recupera. Yo sólo quiero disfrutar, esforzarme y seguir adelante. Si te gusta lo podes lograr". POTENCIAS DE BARRIOS CAMPANENSES Para la profesora Claudia Giuppone, es el segundo alumno campanense que despega a lo alto con sus dotes. El primero fue Ricardo Benítez, quien fue seleccionado para pertenecer al ballet de Leandro Ferreyra, el maestro máximo de Bollywood en Argentina. Y ahora se agregó una segunda satisfacción; Nerina, "La Chini", quien "con mucho esfuerzo y trabajo, con una familia que la apoya" fue becada por la Fundación Julio Bocca. Claudia la define como "una de esas alumnas que querés tener por miles. Es callada, pero tiene disciplina. Es una nena que no te da trabajo y nunca vas a escuchar que hable mal de nadie". La profesora cuenta que siempre apunta a realizar torneos y competencias porque considera que es un "incentivo" para los jóvenes. Nerina en los torneos que participó trajo una medalla por "Solista de Clásico". "Los profes estamos para marcar y avanzar en base a nuestros alumnos y transmitir a ellos lo que sabemos", afirma Claudia.

Una campanense becada por la Fundación Julio Bocca

