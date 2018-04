Abanderada de la Normal y de la Provincia

Junto a otros 25 estudiantes destacados de toda la provincia, la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo distinguieron a Irina Gallo por su esfuerzo académico. "Irina es un orgullo para la educación campanense", comentó la subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación, Nelda García, A través del programa provincial "Abanderados" que, desde el año pasado, distingue a jóvenes estudiantes por su esfuerzo académico y sus valores, la campanense Irina Gallo fue elegida como una de los 25 estudiantes más destacados de escuelas secundarias públicas bonaerenses de 2017. Irina presentó una propuesta que fue evaluada por un jurado que consideró los valores, la creatividad, las habilidades y competencias de los aspirantes. A raíz de la selección de su proyecto, realizará una práctica laboral rentada de 12 meses en un organismo provincial. La joven recibió el reconocimiento en el Salón Dorado de la Gobernación en La Plata durante un acto que contó con la participación del vicegobernador Daniel Salvador; el director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny; y el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. En referencia a la selección final de Abanderados, Villegas expresó que "hay que felicitar a los chicos, directores, tutores y padres porque, definitivamente, no da lo mismo hacer las cosas bien que no. Ellos son ejemplo, para que otros chicos los quieran imitar en el mismo camino. Esto toma más valor en los momentos que vivimos, donde discutimos cambios profundos que entendemos que la educación pública necesita, para que muchos más chicos puedan tener el futuro que sueñan". "Conversé con ella y me dijo que nunca imaginó que iba a llegar tan lejos. Este no sólo es un reconocimiento a las buenas calificaciones sino también a su esfuerzo diario y a la firme convicción de querer progresar en la vida. Irina es un orgullo para la educación campanense", comentó la subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación, Nelda García, quien junto con la vicedirectora del nivel Secundario de la Escuela Normal, Ligia Cornejo, acompañaron a Irina en La Plata. ACTITUD Irina finalizó sus estudios secundarios el año pasado con un promedio de 9.37, y la entrevistamos en diciembre. Hablando de sí misma, en aquella oportunidad dijo que es de escuchar mucho a los mayores, conocidos o no. "En casa me tocó cuidar a mi bisabuela por bastante tiempo y hablábamos mucho. ¿Viste que en el video digo que me gustaría enfocarme en que la mujer se sienta bien consigo misma, que la mujer cuando se arregla tiene otro ánimo? Bueno, de esas cosas me habla con ella, por ejemplo. Y de alguna forma me despertó la vocación. Por eso siempre escucho a los adultos, siempre tienen algo para decirte que te va a servir", comentó a La Auténtica Defensa el año pasado. El video al que se refería Irina, es un corto realizado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires que se viralizó en las redes en 2017, donde ella es la única protagonista. "Es hermoso terminar el secundario: saber que terminás una etapa para empezar otra, y se te pueden abrir muchos caminos", es la frase de Irina elegida para el final de esas imágenes. PRACTICA LABORAL El programa "Abanderados" tiene por objetivo revalorizar el empleo como servicio a la comunidad a través de la selección de los mejores estudiantes de los 135 partidos bonaerenses interesados en sumarse a la función pública. Es importante destacar que el espíritu del Programa es promover la continuidad del estudio de los alumnos, ya sea universitario o terciario, de manera complementaria con la práctica laboral. Así, los 25 "Abanderados" 2018 representan a cada una de las regiones educativas de la provincia. Arba, Banco Provincia, Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Cultura y Educación son algunos de los organismos bonaerenses que recibirán a los alumnos, de acuerdo al perfil vocacional de cada uno. El jurado estuvo integrado por Eleonora Nobile (Casa de la provincia de Buenos Aires), Sergio Rey (Arba), Pablo Fuentes y Matías Zappino (Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires), Lalo Creus (Identidad Vecinal), Juan Pablo Fernández Funes (Ministerio de Trabajo provincial), Luis Colmegna (Lartirigoyen S.A.) y Nancy Sorfo (Dirección de Escuelas).



La joven recibió la distinción en el Salón Dorado de la Gobernación.



Abanderada de la Normal y de la Provincia

