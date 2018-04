El fiscal que investiga el triple crimen de tinte mafioso cometido el lunes en la localidad rosarina de Granadero Baigorria dijo este martes que "es razonable" la hipótesis del ajuste de cuentas narco, ya que uno de los asesinados era sindicado como presunto sicario de la banda " Los Monos". "Es razonable la hipótesis (del ajuste de cuenta narco), no nos vamos a adelantar a jugarnos por algo en particular, pero lo cierto es que esos son los datos objetivos", sostuvo el fiscal Florentino Malaponte. El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga un triple crimen en el que fueron ejecutados arriba de un auto dos hermanos y otro hombre con antecedentes penales. Se trata de Ezequiel David "Parásito" Fernández (38); su hermano José "Grasita" Fernández (30) y Gerardo "Abuelo" Abregú (40). Malaponte confirmó que en el lugar, una vivienda ubicada en Liniers al 2000 de Granadero Baigorria, lindera con la ciudad de Rosario hacia el norte, la Policía secuestró 27 vainas servidas calibre 9 milímetros. "Las personas fallecidas no tienen señales de haberse defendido, las estaban esperando", detalló el fiscal en rueda de prensa.

Foto: Crónica.



Investigan ajuste narco en el triple crimen de Granadero Baigorria

