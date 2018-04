Se presentará el viernes 4 de mayo a las 21.30 horas. Las entradas ya se encuentran a la venta. "¿De qué no se puede hablar?" es el nuevo espectáculo del humorista Alfredo Casero que se presentará en el Teatro La Rosa a semanas de su estreno en la sala Siranush de Capital Federal. Será el próximo viernes 4 de mayo a las 21.30 horas. En este show, el artista, creador e intérprete del espectáculo despliega su talento por más de una hora para hacer reír y reflexionar a los asistentes con monólogos y algunas canciones. No es la primera vez que Casero llega al Teatro La Rosa. Ya en otras dos oportunidades visitó nuestra ciudad y ha sido muy bien recibido por el público campanense. Casero comenzó a trabajar en el humor "underground" de Buenos Aires, en el Parakultural, que en ese momento se había convertido en el lugar más importante para la expresión de teatro, música en vivo y artes plásticas no convencionales de Buenos Aires. Luego vinieron sus programas televisivos "Cha,cha,cha" y "De la cabeza". Y más adelante, Vulnerables (1999), donde Casero encarnaba a Roberto Chitti, un particular rol cuya interpretación le valió la nominación a Mejor Actor Revelación para los premios Martín Fierro. La serie tuvo dos temporadas y ganó el premio Broadcasting 2000. Las entradas numeradas ya se encuentran a la venta en el local Einstein ubicado en Av. Mitre 933.





El humorista Alfredo Casero llega al Teatro La Rosa con su nuevo espectáculo

