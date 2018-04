La Cámara Electoral resolverá el caso de la intervención del PJ

Se mantendrá la intervención con Barrionuevo a la cabeza hasta que emita un fallo. La Cámara Nacional Electoral resolverá el caso de la intervención del Partido Justicialista (PJ), a pedido de los dirigentes partidarios liderados por el diputado José Luis Gioja. La jueza electoral María Servini aceptó la apelación del PJ para que la CNE revise la intervención del partido que ella dispuso la semana pasada en la que designó al sindicalista Luis Barrionuevo como titular. La apelación fue concedida con "efecto devolutivo" por lo que se mantendrá la intervención del partido hasta que la Cámara Electoral resuelva el caso. Fuentes judiciales afirmaron que el PJ buscaba que la apelación tuviera "efectos suspensivos", es decir, que dejara sin efecto la intervención con Barrionuevo a la cabeza. Pero Servini consideró que "las argumentaciones esgrimidas por los recurrentes no resultan suficientes como para acreditar la existencia del ´perjuicio irreparable´ aludido por la norma". El motivo es que "no se ha indicado en forma concreta qué cuestión o situación partidaria no podría ser resuelta por el Interventor Judicial designado hasta tanto el Superior resuelva sobre la medida cautelar en cuestión", indicó la jueza en la resolución. Los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera deberán resolver si confirman o no la intervención del PJ.

