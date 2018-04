Superaron 2-0 a Deportiva Francesa con un doblete de Catalina Tapia y de esa manera estiraron su invicto y quedaron como únicas escoltas de Universitario La Plata "C". Por la tercera fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, el Campana Boat Club superó 2-0 a la Asociación Deportiva Francesa "B" y de esa manera volvió al triunfo luego del empate 3-3 frente a Nueva Chicago de su última presentación. Así, las dirigidas por Adrián Zottola suman 7 puntos (dos victorias y un empate en tres partidos) y quedaron como únicas escoltas del líder Universitario de La Plata "C". Ante Deportiva Francesa, el CBC tuvo otra sólida actuación en un partido que fue muy disputado, con la posesión de la bocha muy pareja, pero que se inclinó para el lado celeste porque supo acertar en los momentos justos. Catalina Tapia fue la autora de las dos conquistas de las locales. El Boat Club jugó concentrado y ordenado durante los 70 minutos y supo bancar las embestidas de "Tiva", que fueron muchas aunque no llegaron a presentar peligro serio para el arco defendido por Romina Guerrero. El once inicial del CBC en esta oportunidad fue: Romina Guerrero (arquera); Florencia Núñez, Melina Dabusti, Candela Corrata, Camila Tenembaum, Constanza Santini (capitana), Camila Pérez Johanneton, Sofía González, Catalina Tapia, Julieta Dabusti y Damiana Pinto. Luego ingresaron: Oriana Comuzzi, Marina Del Molino (que fue la arquera titular en el partido de la categoría intermedia), Karen Farías, Agustina Ibáñez y Josefina Pérez Johanneton. RESULTADOS 3ª FECHA F4: Sociedad Alemana de Lomas de Zamora ´´B´´ 6-2 Country Mi Refugio; Camioneros "B" 0-1 Quilmes "C"; St. Brendan´s 2-1 Ferro Carril Oeste "C"; Quilmes "D" 1-2 Universitario de La Plata "C"; Luján Rugby Club "B" 2-1 Club San Fernando "D"; San Luis "B" 2-0 Nueva Chicago. POSICIONES F4: 1) U. La Plata "C", 9 puntos; 2) Campana Boat Club, 7 puntos; 3) Country Mi Refugio, Quilmes "C", Quilmes "D" y San Luis "B", 6 puntos; 7) Nueva Chicago, 4 puntos; 8) Luján RC, S.A.G.L.Z. ´´B´´, Camioneros "B" y St. Brendan´s "B", 3 puntos; 12) Deportiva Francesa "B", San Fernando "D" y Ferro "C", 0 puntos. PRÓXIMA FECHA. La cuarta jornada se jugará en su totalidad este sábado 21 de abril. El Campana Boat Club visitará a San Luis ´´B´´ en su sede de La Plata, ubicada a escasos metros del Estadio Único. Completan la fecha: Nueva Chicago vs. Luján Rugby Club; San Fernando ´´D´´ vs. Quilmes ´´D´´; Universitario de La Plata ´´C´´ vs. St. Brendan´s ´´B´´; Ferro ´´C´´ vs. Camioneros ´´B´´; Quilmes ´´C´´ vs. S.A.G.L.Z. ´´B´´; y Country Mi Refugio vs. Deportiva Francesa ´´B´´ DIVISIONES INFERIORES -Intermedia: empate 1 a 1 (gol de Lucía Barczyasky) -Quinta: empate 4 a 4 (Lucía Gelosi -2-, Juana Carabillo, y Fátima Tenembaum) -Sexta: derrota 2 a 1 (Karen Isauro) -Séptima: victoria 3 a 1 (María Luz Balerio Echeverría, Dana Cozzarini Notari y María del Pilar González)

GOLEADORA EN ACCIÓN. CATALINA TAPIA, AUTORA DE LOS DOS TANTOS DEL BOAT CLUB, CONTROLA LA BOCHA ANTE LA PRESENCIA DE UNA DEFENSORA RIVAL.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club volvieron al triunfo

