Ayer se realizó el sorteo en AFA. Con este referee, el Violeta perdió los dos partidos que disputó en el campeonato. Como todos los martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó ayer el sorteo de árbitros para el fin de semana. Y a Villa Dálmine le tocó un nombre que no le trae buenos recuerdos, al menos en lo inmediato: Pablo Díaz. Este referee dirigió al Violeta en dos oportunidades en el actual campeonato; en ambas ocasiones fuera de Campana y con el mismo resultado: derrota para el equipo de Felipe De la Riva. Estuvo en el 0-1 frente a Santamarina en Tandil; y también en el 1-2 frente a Agropecuario de Carlos Casares. ¿La tercera será la vencida? Es lo que esperan todos los simpatizantes de Villa Dálmine, que con Díaz como árbitro recibirá este domingo desde las 15.30 horas la visita de Deportivo Morón. Será un encuentro con muchas aristas. Por un lado, por los nombres propios. Sobre todo porque en el banco de suplentes visitante estará Walter Nicolás Otta, ídolo de la parcialidad Violeta e iniciador como DT del camino que depósito al equipo de nuestra ciudad en el Nacional B. Y por el otro, por la importancia deportiva que tendrá. Tanto Villa Dálmine como Morón dejaron atrás el fantasma del descenso y están enfocados ahora en clasificar al Reducido por el segundo ascenso. En el caso del Violeta, un triunfo podría llegar a garantizarle ese boleto, independientemente de lo que suceda en la última fecha frente a Atlético Rafaela. Y en el caso del "Gallito", sumar le será fundamental para llegar bien perfilado al último compromiso en su estadio (recibe a Gimnasia de Jujuy). Pero ni uno ni otro tendrán mucho margen para especular el domingo, porque sólo conocerán el resultado de Brown de Adrogué en esa lucha por los ocho boletos al Reducido. Una victoria de Nueva Chicago sobre el Tricolor les dará más aire, pero no definirá nada. NACIONAL B - FECHA 24 SÁBADO - 15:05 horas: San Martín (T) vs Gmo Brown (PM) / Diego Ceballos - 15.30 horas: Nueva Chicago vs Brown (A) / Ramiro López DOMINGO - 11.00 horas: Los Andes vs All Boys / Gastón Suárez - 15.30 horas: Almagro vs Flandria / Sebastián Ranciglio - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Deportivo Morón / Pablo Díaz - 16.00 horas: Estudiantes (SL) vs Independiente Rivadavia - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Mitre (SdE) / Jonathan Correa - 17.00 horas: Quilmes vs Boca Unidos / Ariel Penel - 18.30 horas: Instituto vs Agropecuario / Gerardo Méndez Cedro LUNES - 15:35 horas: Deportivo Riestra vs Aldosivi / Julio Barraza - 20.30 horas: Santamarina vs Ferro Carril Oeste / Leandro Rey Hilfer - 21.05 horas: Sarmiento (J) vs Atlético Rafaela / Héctor Paletta LIBRE: Juventud Unida de Gualeguaychú. #FútbolProfesional | Pablo Díaz será el árbitro del partido frente a @depmoronoficial, correspondiente a la 24° Fecha del Nacional B. #DaleViola. pic.twitter.com/ap5gVh6XzB — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de abril de 2018 #FútbolProfesional | Por la 24° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine recibirá el domingo desde las 15.30 horas a @depmoronoficial en el estadio de Mitre y Puccini. ¡No podés faltar! #DaleViola. pic.twitter.com/xJn6gJixVw — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de abril de 2018

Nacional B:

Villa Dálmine; Pablo Díaz será el árbitro ante Morón

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: