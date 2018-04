Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 18/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 18/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Noticias de Actualidad Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Dos equipos argentinos le darán hoy continuidad a la Copa Libertadores. Operaron a Kun Agüero. El campanense Blandi lesionado. Tenis: Ganó Schwartzman.NBA: Los Spurs, lejos. El TC, a Concepción del Uruguay. Se presentó en Villa Carlos Paz, Córdoba, la 38ª edición del Rally Mundial Argentina. COPA LIBERTADORES Dos equipos argentinos le darán hoy continuidad a la Copa Libertadores. Atlético Tucumán visita desde las 19.15 horas a The Strongest de Bolivia por la tercera fecha del Grupo C. Hasta el momento, el Decano tucumano no ha podido sumar por las derrotas sufridas ante Libertad de Paraguay y Peñarol de Uruguay. Mientras que desde las 21.45, Independiente recibe en Avellaneda al Corinthians de Brasil por la tercera fecha del Grupo G. El Rojo suma tres puntos en dos presentaciones, mientras que Corinthians es líder de la zona con 4 unidades. Mañana jueves, River visita a Emelec de Ecuador, mientras que Racing Club recibe a Vasco da Gama de Brasil. OPERARON A KUN AGÜERO El delantero Sergio Agüero, jugador del Manchester City, se realizó una artroscopía en una rodilla para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Rusia, según informó el propio futbolista. A través de su cuenta de Twitter, el "Kun" escribió: "Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas". BLANDI LESIONADO El campanense Nicolás Blandi se realizó ayer los estudios médicos para precisar la lesión que sufrió el lunes en el partido ante Vélez y, si bien no confirmó cuál fue el problema muscular, admitió que deberá estar un par de partidos afuera. "Ojalá no sea tan grave y me permita estar en los encuentros más importantes de acá al final del semestre", sostuvo "Nico". TENIS: GANÓ SCHWARTZMAN Por la primera ronda del ATP Masters 1000 de Montecarlo, Diego Schwartzman venció 0-6, 6-2 y 6-3 al bahiense Guido Pella en el duelo entre los dos únicos argentinos del cuadro principal. En la próxima instancia, "el Peque" se enfrentará con el francés Richard Gasquet, quien venció a su compatriota Jeremy Chardy por 6-4 y 7-6. Además, en la jornada de ayer también avanzaron a segunda ronda el búlgaro Grigor Dimitrov, el austríaco Dominic Thiem y el belga David Goffin, entre otros. NBA: LOS SPURS, LEJOS Los San Antonio Spurs volvieron a sufrir el poderío de los Golden State Warriors (vigentes campeones) y quedaron 2-0 abajo en la serie de primera ronda de los Playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA luego de perder por 116 a 101. El argentino Emanuel Ginóbili anotó 10 puntos para los texanos, que mañana jueves serán locales por primera vez en la serie (transmite ESPN). EL TC, A CONCEPCIÓN Por la cuarta fecha de la temporada 2018, el Turismo Carretera se presentará este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Por el momento, el campeonato es liderado por Jonatan Castellano (Dodge), con 117 puntos. Su principales perseguidores son Christian Ledesma (Chevrolet), con 105.5; y Gastón Mazzacane (Chevrolet), con 103.5. RALLY MUNDIAL EN CÓRDOBA Ayer se presentó en Villa Carlos Paz la 38ª edición del Rally Mundial Argentina que se disputará en la provincia de Córdoba del jueves 26 al domingo 29 de abril.



