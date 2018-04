Robbie Williams: "Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza"

Un trastorno de la salud mental continúa siendo un tema tabú en muchas sociedades. Por eso, las recientes declaraciones de Robbie Williams pueden ayudar a muchas personas que sienten lo mismo y no se animan a buscar ayuda. En una entrevista reciente, el cantante expresó: "tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso". Según explica Juan Pablo Capdevielle -Psicoanalista, Docente y Supervisor de la Institución Fernando Ulloa- el artista inglés padece lo que se conoce como Neurosis de Angustia. Este trastorno presenta síntomas como excitabilidad general y espera angustiosa -también llamada ansiedad o tendencia pesimista de ver las cosas. Estas sensaciones pueden irrumpir sorpresivamente provocando un ataque de angustia. "La angustia que caracteriza este estado no es asociada por el paciente a ninguna representación, y puede estar asociada en su sensación a la idea de muerte o de la locura, tal cual lo expresa Williams", afirma Capdevielle. También, puede presentar algún tipo de parestesia que altera alguna función física. En el caso del cantante, tuvo que suspender shows en Moscú y en San Petersburgo debido a que en Zurich sintió que su brazo izquierdo se entumecía y que babeaba por un costado de su boca. Por su parte, la psiquiatría nombra este trastorno como "ataque de pánico", que anteriormente se incluía en el marco de los fenómenos o trastornos de ansiedad. Son similares. Muchas veces, la consulta con el psiconalista llega luego de descartar otros problemas de salud, derivado por otro médico o desde la guardia de un hospital o clínica. La angustia suele estar acompañada por la somatización, alterando el funcionamiento de algún órgano en particular, la función respiratoria, circulatoria, glandular. O casos como la alteración en el ritmo cardíaco, palpitaciones, arritmias, sudoración inespecífica, temblores y convulsiones, diarreas, ataques de vértigo, insmonio, etc… En cuanto a la medicación, sólo es indicada por el médico cuando el trastorno se vuelve grave e incompatible con la vida cotidiana. Las drogas suelen calmar, pero no logran hacer desaparecer estas sensaciones que para el sujeto tienen carácter de verdad. "En el ataque de angustia, no hay un saber inconsciente a descifrar, se trata de construirlo", concluye Capdevielle.



Robbie Williams: "Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza"

Así lo reveló el cantante en una entrevista

