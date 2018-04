Marine Sur: el cuarto incendio

Tuvo lugar ayer al mediodía. El municipio sancionó a la empresa que estaba removiendo escombros dentro del predio ubicado en Ruta 6 y Ricardo Rojas. El percance fue controlado por los Bomberos Voluntarios. Ayer en horas del mediodía, una nueva y gruesa columna de humo desató la alarma de los vecinos del barrio Villanueva: una vez más –sería la cuarta desde que se tienen registros- tuvo lugar un incendio en lo que fuera la fábrica de embarcaciones Marine Sur. El nuevo siniestro, de pequeña escala, fue controlado por personal de Bomberos Voluntarios de Campana, con el apoyo de Defensa Civil. Como se recordará, la planta dejó de operar el 2 de enero último, luego de que un incendio generalizado dejó reducidas a escombros casi la totalidad de las naves de producción. Según versiones, la empresa daba trabajo a unos 80 operarios y generaba un promedio de 40 embarcaciones mensuales bajo la licencia de la marca Quick Silver. SIN PLAN, NI SEGURO Fruto del nuevo incendio, generado por personal de Vial Pilar, firma encargada de realizar el saneamiento del predio, el Municipio sancionó la empresa. Según el comunicado oficial, "los responsables de llevar a cabo la limpieza del lugar habían especificado que no había elementos inflamables, lo cual era falso, porque si los mismos no hubiesen estado allí, el nuevo incendio ocurrido este miércoles se podría haber evitado". Además, la compañía incumplió con el pedido de la Subsecretaría de Medio Ambiente de presentar el plan de acción que utilizarían para desarrollar el desguace de las estructuras de los galpones, ni respondieron donde tendría lugar la disposición final de residuos generados. También las autoridades municipales verificaron que los operarios involucrados no contaban con un seguro por riesgo laboral. NO SABE, NO CONTESTA El incendio de ayer se suma a una serie de irregularidades que los responsables de la empresa Marine Sur vendrían acumulando a partir del siniestro del 2 de enero pasado. En nuestra edición del último domingo, el ex supervisor de la firma, Raúl Gallardo, comentó su sorpresa al notificarse de su desvinculación laboral, junto con el resto del total del plantel de operarios, al día siguiente del incendio. "Primero, nos mandaron el telegrama de desvinculación al otro día. Y se negaron a pagar la quincena trabajada. Después, ya con el Ministerio de Trabajo en el medio, ofrecieron pagar la quincena pero si aceptábamos cobrar la indemnización al 50% y en cuotas. Somos unos 80 trabajadores y calculo que la mitad ya firmó", comentó el trabajador a La Auténtica Defensa, quien decidió iniciar un juicio contra Marine Sur. Además, los responsables de la empresa se habrían manejado de manera irregular tanto con proveedores como con clientes, muchos de los cuales habían abonado su embarcación por adelantado. Al menos así lo atestiguó a este medio María Ester Mayer, de La Plata: "Nunca recibimos ninguna información de lo sucedido por parte de la firma, y del incendio nos enteramos por los medios. Cuando fuimos al concesionario de San Fernando para averiguar, nos encontramos con el local completamente vacío, donde antes había al menos una 12 lanchas en exhibición". La embarcación que había sido pagada en cuotas y tenía que haber sido entregada a mediados de enero pasado era un modelo Quick Silver 2002, valuado en alrededor de U$S 50 mil.

Marine Sur: el cuarto incendio

