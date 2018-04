Campana se sumó al "ruidazo" contra el aumento de tarifas

Con un "ruidazo", vecinos protestaron contra el nuevo aumento de tarifas impulsado por el Gobierno nacional. Más de un centenar y medio de personas se congregaron frente al Palacio Municipal para reclamar contra la suba de los servicios públicos. "No se puede sostener la economía con semejantes aumentos", aseguró una de las manifestantes. "Está todo muy difícil, llegar a fin de mes cuesta un montón. Vas al mercado, gastás cinco lucas y no llegás a comer todo el mes. Estamos acá en apoyo de los que la están pasando mal", comentaba Iván. El soldador alzaba en los brazos a su pequeña hija que, con la tapa de una cacerola y un cucharón de madera, también aportaba su cuota a la ruidosa protesta. Como ellos, casi un centenar y medio de vecinos se reunieron frente a la explanada del Palacio Municipal para repudiar el nuevo aumento de tarifas impulsado por el Gobierno nacional. La convocatoria, de origen nacional, se replicó en Campana y encontró a varios vecinos unidos contra lo que consideran un abuso por parte del Estado y las empresas de servicios públicos. La concentración de ayer se nutrió de trabajadores de diversos rubros y también de referentes sindicales, de movimientos sociales, concejales y militantes políticos. Se desplegaron banderas del Sindicato Municipal, de la Multisectorial contra el Tarifazo y del Frente Barrial Campana. En el centro del Patio de las Américas se dispuso de micrófono y parlante para que los asistentes pudiesen expresarse. "Vine por los tarifazos, porque no se puede sostener la economía con semejantes aumentos de luz, gas e impuestos, porque los sueldos no son suficientes. Como la mayoría de los vecinos de Campana, estoy preocupada porque estamos siendo robados, estafados. Además, estamos pagando por algo que no se nos brinda: en mi barrio, San Felipe, la luz oscila todo el tiempo, tenemos problemas con el agua y hay calles destruidas", aseguró Wilma, hasta hace poco ama de casa, hoy personal de seguridad privada porque "la plata no alcanza". La concejal Romina Carrizo, una de los ediles del PJ-Unidad Ciudadana presentes este miércoles por la noche en la plaza central, le pidió al gobierno de Cambiemos que "deje de estar de espaldas a la gente" y que "empiece a darse cuenta que (su política) no va más". "Acá los que son castigados son las capas medias", sostuvo, y enumeró proyectos presentados por su bancada que atienden la situación social, como la creación del Defensor del Pueblo, la Resolución Alternativa de Conflictos, la instalación de un Ente Regulador de los Servicios Públicos y la Emergencia Tarifaria. En Capital Federal, el "ruidazo" se sintió en diferentes barrios y de la misma manera se extendió a localidades bonaerenses e, incluso, ciudades del interior.

Campana se sumó al "ruidazo" contra el aumento de tarifas

