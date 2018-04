La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/abr/2018 La UOCRA volvió a reclamar por la situación en la obra de ampliación en Axion energy







Señaló que el ingreso de casi 350 personas, varias de ellas con el alta laboral ya gestionado, está paralizado. Exigió a la petrolera y a sus contratistas que definan la situación de los trabajadores. El Secretario General de la Seccional Campana de la UOCRA, Oscar Villarreal, volvió a encabezar una serie de audiencias en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia para destrabar el conflicto laboral que se vive en la refinería de Axion energy. El gremio denunció la semana pasada que, pese a las promesas de la empresa petrolera y los anuncios del Gobierno municipal, el ingreso de nuevos trabajadores a la obra de ampliación estaba paralizado. Y señaló que esto se debía a diferencias entre Axion energy y sus contratistas, en especial AG-Tecna, la principal. "Lamentablemente, tenemos que dar a conocer que entre la semana pasada y esta se ha potenciado el problema", afirmó Villarreal ayer, en contacto con la prensa a las afueras de la sede de la cartera laboral ubicada en calle Sívori. Son cerca de 340 los trabajadores de la construcción cuya entrada a la planta se ve congelada. Varios de ellos, de acuerdo a lo expresado por el líder gremial ayer, ya tenían pedida el alta laboral después de "cuatro meses de ir de allá para acá", lo que hace que hoy, aunque todavía les falta el trabajo, no estén cobrando asignaciones familiares u otro programa asistencial de la Anses. "Alguien se va a tener que hacer cargo del desgaste y del daño que les han causado a los compañeros trabajadores de la construcción", advirtió Villarreal, en referencia tanto a Axion como a sus contratistas. En ese sentido, criticó la falta de información certera sobre el futuro de sus afiliados: "No te dicen ni que si ni que no sobre sus ingresos, señaló el sindicalista. "Es duro que el trabajo no salga para todas estas personas, pero si no las pueden tomar porque la relación comercial se complicó, que nos informen", exigió. Por otra parte, Villarreal volvió a elevar cuestionamientos al intendente municipal: le solicitó que "no informe mal a la sociedad" dado que el proyecto de expansión en la refinería "no está en una etapa creciente" ni cerca "de llegar a los 3 mil puestos de trabajo", como el Municipio había afirmado algunas semanas atrás. De hecho, señaló que, hasta el momento, el "pico" fue de 1.600 trabajadores, aunque actualmente ese número cayó por debajo de los 1.500 obreros.

OSCAR VILLARREAL SEÑALÓ QUE EL PROBLEMA "SE HA POTENCIADO" EN LOS ÚLTIMOS DÍAS (FOTO ARCHIVO).



