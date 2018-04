El Mono celebración, juego, inocencia, disfrute, flexibilidad, optimismo, frescura. Kin 71-Mono 6. Marcándonos el ritmo, día de reír, divertirse, soltar la cara de culo, jornada para estar flexibles, todo es posible si le cambiamos la mirada. El niño interior nos está exigiendo salir a jugar! Recuperar la inocencia, el juego, el disfrute, la risa, la ilusión. El Mono hoy es guiado por el Mono, o sea, el poder duplicado, es energía de transformación. De transformar todo con alegría, ¡Que se potencie tu risa! Evita querer que todo sea a tu modo, porque puede traerte mal gesto, enojos, caprichos y frustraciones. No se permite estar pesimistas, ni con pensamientos rígidos, nada de bloqueos emotivos. Hoy se sale de la rutina con humor, con chispa, naturales, descontracturados. Transformar, flexibilizando son las palabras para este día MONO, adaptándote a las situaciones, no todo puede ser una "revolución de la alegría" pero tratemos de ver el medio vaso lleno si las circunstancias no están siendo óptimas. Todo es por algo, saquemos provecho del aprendizaje que nos da la vida. ¡Feliz jueves de monerías para todos y que la vida nos sonría!

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mono 6 - Energía del Jueves 19/04/2018 - Trecena del Enlazador de Mundos

Por Alejandra Dip

