La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/abr/2018







Así lo señalaron desde Vamos Campana: "Los aumentos están perjudicando seriamente la calidad de vida de los vecinos". El espacio ciudadano Vamos Campana cuestionó "los aumentos que se vienen dando en la luz, el gas, el agua y el transporte", porque están "perjudicando seriamente a la calidad de vida de los vecinos los cuales deben destinar cada vez una mayor parte de sus ingreso al pago de los servicios". En ese sentido, remarcaron que "el pago de las tarifas no puede significar el 21% del salario de un vecino", especialmente porque "ya los sueldos de los ciudadanos se han visto afectados por negociaciones salariales impuestas por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales que están muy por debajo de las expectativas inflacionarias". "Esto significa una seria pérdida de poder adquisitivo y de capacidad de compra", lamentaron desde Vamos Campana. El espacio ciudadano, cuyo presidente es Ariel Mosqueira, y que tiene a Alejo Sarna como uno de sus referentes, se preguntó: "Si el gas natural aumentó 1.297%, la luz 1.490% y el agua 996%, ¿cómo pueden afrontar estos exorbitantes aumentos los trabajadores municipales que recibirán apenas un 9% de aumento salarial hasta septiembre?". Finalmente, desde Vamos Campana concluyeron: "Bajo esta política de aumentos irracionales de tarifas y aumentos salarial por debajo de las expectativas inflacionarias, estamos lejos de mejorar la vida de los campanenses y lo único que logramos es el deterioro de los vecinos de la ciudad. Por eso pedimos que el municipio se ponga al frente del reclamo generalizado en la comunidad local, para hacerle llegar a la Gobernadora y al Presidente nuestro rechazo a estos aumentos irracionales y que tienen un carácter confiscatorio y que se retrotraigan los aumentos al 1 de enero de 2017".



"El pago de las tarifas no puede significar el 21% del salario"

