"Debes estar preparado para arder en tu propio fuego. ¿Cómo podrías renacer sin haberte convertido en cenizas?" --"Así Habló Zaratustra"; Friedrich Nietzsche. Cuando Wagner compuso su ópera "Sigfrido", no se sabía por qué un pájaro cantaba. Por éso se recurría al mito: los dioses obsequiaron al héroe con una habilidad muy particular. Cierto día, cuando se habría camino en el bosque, oyó cantar a un pájaro y se dio cuenta de que podía entenderlo. El animal lo previno explicándole que Mime intentaba asesinarlo. Pero no sólo éso, también le dijo cuál era el motivo. Esta extraña comunicación entre dos reinos hoy es una realidad. Sabemos cómo y por qué cantan las aves. Se estudia cómo el pájaro controla su cuerpo, ésto tiene que ver con la física (Laboratorio de Sistemas de la UBA). Es una combinación de neurociencia y biomecánica, que permite derribar el paradigma de cómo se pensaba que funcionaba. A partir de ésto se sabe que los pájaros al igual que el ser humano, necesitan un tutor para aprender a cantar. Muchas son las supersticiones y leyendas que han rodeado a lo largo de la historia a las aves. Según la Mitología Griega, el primer canto que se escuchó en el Universo fue el del Ave Fénix o Benú, la leyenda relata la historia de un ave capaz de renacer de sus propias cenizas. Es un símbolo universal de la muerte generada por el fuego, la resurrección, la inmortalidad y el sol. También representa la delicadeza pues vive sólo del rocío sin lastimar a ninguna criatura viviente. El mito del Ave Fénix es retomado por literatos de todos los tiempos, entre ellos Dante y Quevedo. Como se trata de una historia muy difundida, aparece con diferentes versiones en tradiciones distantes en el espacio geográfico. En China, toma el nombre de Fen Huang, simboliza no sólo la más alta virtud, el poder o la prosperidad, sino que además, también representa el yin y el yang, esa dualidad que conforma todo lo existente en el Universo. También en la India, aparece una versión; se trata de un ave que al alcanzar los 500 años de vida, se inmola en vísperas de la primavera en un altar que ha sido especialmente preparado para tal fin por un sacerdote. Pero, es la misma ave quién enciende el fuego. Al día siguiente entre las cenizas, aparece una larva que luego se transforma en un pequeño pájaro. En la tercera jornada, puede reconocerse al Ave Fénix que regresa a su lugar de origen. En la Mitología Egipcia tomaba el nombre de Benú. Forma parte del símbolo de la alquimia. En esta versión los rayos del sol encienden el fuego y el pájaro aviva la llama utilizando sus alas hasta consumirse en su totalidad. En la Mitología Grecorromana, Hesíodo afirmará que el Ave Fénix vivía nueve veces más que un cuervo. Ovidio la rescatará en su Metamorfosis. En México, aparece en compañía del gran dios Quetzalcoalt y para los cristianos simbolizaba a Cristo, siendo alegoría de su muerte y resurrección. Plinio la incluirá en su Historia Natural como un águila grande que posee un collar dorado alrededor del cuello, cuerpo color púrpura y cola azul con algunas plumas rosadas a la cuál nadie jamás vio alimentarse. Carl Gustav Jung establece que el ser humano y el Ave Fénix tienen muchas similitudes. Esa emblemática criatura de fuego capaz de elevarse majestuosamente desde las cenizas de su propia destrucción, simboliza también el poder de la resiliencia, esa capacidad inigualable de renovarse en seres mucho más fuertes, valientes y luminosos. Si hay un mito que ha nutrido prácticamente a todas las doctrinas, culturas y raíces legendarias de la matoría de los países es, sin duda ese que hace referencia al Ave Fénix. Se decía de él que sus lágrimas eran curativas, que tenía una gran resistencia física, control sobre el fuego y una sabiduría infinita. Era, en esencia uno de los arquetipos más poderosos para Jung, porque en su fuego se contenía tanto la creación como la destrucción la vida y la muerte.

El Rincón de Aléthea:

Los guijarros de la memoria rota

Por Angela Monsalvo

