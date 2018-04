Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 19/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 19/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

COPA AMÉRICA FEMENINA: Argentina enfrentará esta tarde desde las 16.45 horas a Brasil. RACING EN AVELLANEDA: Enfrenta como local desde las 19.15 horas a Vasco da Gama. RIVER EN ECUADOR: Por la tercera fecha del Grupo D visita a Emelec desde las 21.30 horas. GANÓ ATLÉTICO TUCUMÁN: Venció ayer 2-1 a The Strongest en la altura de La Paz. PRIMERA B METRO. PRIMERA C: Defensores Unidos goleó 4-1 como local a JJ Urquiza. SE DESPIDIÓ "EL PEQUE": Diego Schwartzman quedó eliminado en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Montecarlo. COPA AMÉRICA FEMENINA Por la segunda fecha del cuadrangular final de la Copa América Femenina "Chile 2018", Argentina enfrentará esta tarde desde las 16.45 horas a Brasil. Ambos seleccionados ganaron en la primera jornada: la Albiceleste venció 3-1 a Colombia, mientras que la Verdeamarela superó por el mismo marcador a Chile. Y ya se enfrentaron en la fase de grupos, cuando Brasil se impuso 3-1. Este cuadrangular final otorga dos boletos al Mundial 2019 y también dos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. RACING EN AVELLANEDA Por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, Racing Club enfrenta como local desde las 19.15 horas a Vasco da Gama. La Academia es líder de la zona con 4 unidades, mientras que el conjunto brasileño sólo obtuvo un punto en dos presentaciones. Esta misma noche, Universidad de Chile (4) recibe Cruzeiro (1) en el otro partido de la tercera jornada de este Grupo E. RIVER EN ECUADOR Por la tercera fecha del Grupo D, River Plate visita a Emelec desde las 21.30 horas. Hasta el momento, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo sumó dos empates en dos presentaciones: como visitante ante Flamengo y como local frente a Independiente Santa Fe de Colombia. Estos dos conjuntos se enfrentaban anoche al cierre de esta edición. GANÓ ATLÉTICO TUCUMÁN Por la tercera fecha del Grupo C, Atlético Tucumán venció ayer 2-1 a The Strongest en la altura de La Paz y de esa manera obtuvo sus primeros tres puntos en esta Copa Libertadores. En tanto, al cierre de esta edición, Independiente se medía con Corinthians en Avellaneda por la tercera fecha del Grupo G. PRIMERA B METRO A dos fechas del final, Platense quedó como único puntero ayer al vencer 1-0 a San Telmo como visitante. Así llegó a los 60 puntos y le sacó dos de ventaja a Estudiantes de Caseros, que igualó sin goles frente a Sacachispas. La anteúltima fecha se disputará a partir del sábado. Platense recibirá el lunes a Talleres (RE), mientras que Estudiantes visitará a Acassuso (3º con 54 unidades). PRIMERA C Defensores Unidos, que goleó 4-1 como local a JJ Urquiza, quedó como único líder con 64 puntos, dos más que Central Córdoba (62), que igualó sin goles ante Deportivo Armenio. Por la 34ª fecha, los de Zárate visitarán este viernes a San Martín de Burzaco, mientras que los rosarinos recién jugarán el martes frente a JJ Urquiza como visitantes. SE DESPIDIÓ "EL PEQUE" Diego Schwartzman quedó eliminado en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Montecarlo al perder por 6-2 y 6-1 con el francés Richard Gasquet. De esta manera, ya no quedan argentinos en carrera en el certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Principado de Mónaco. Ayer, además, el serbio Novak Djokovic venció al croata Borna Coric (7-6 y 7-5), mientras que el español Rafael Nadal se deshizo con facilidad del esloveno Aljaz Bedene (6-1 y 6-3). También ganaron el croata Marin Cilic y el canadiense Milos Raonic, entre otros candidatos.



