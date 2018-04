El remero del Campana Boat Club se coronó en Chile en la prueba dos sin timonel junto a Tomás Herrera del Club Mendoza de Regatas. Aún le quedan dos regatas por disputar. Es el primer campeón sudamericano del club celeste desde 2011. No tiene techo. En su primera salida a las aguas de la espléndida pista de competencias de la Laguna "La Luz" de Curauma, Valparaíso (Chile), Felipe Modarelli "la rompió" junto a su compañero Tomás Herrera en la prueba de dos sin timonel. Ganaron de punta a punta, tras una salida furiosa y luego sosteniendo una estrategia de regata cuidadosamente trazada por el Cuerpo Técnico Nacional, liderado por el Head Coach Martín Cambareri. El par nacional registró un tiempo final de 6 minutos y 51 segundos, aventajando en nada menos que 6 segundos al bote chileno, tripulado por Nicolás Tapia Blanco y José Obando Huequeman, que se quedó con la medalla de plata. Seis segundos que hablan de una victoria demoledora, inapelable y que perfilan a Felipe y a Tomás como máximos candidatos a correr los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 en representación de nuestro país (Argentina ya tenía asegurada la plaza de dos sin timonel para los JJ.OO de octubre, por lo cual no participó de la regata preolímpica). En tercer lugar quedó Uruguay (Felipe Kluver y Leandro Rodas) a once segundos. Completaron la regata México, Cuba y Paraguay en los puestos 4, 5 y 6 respectivamente. Este es el segundo título de campeón que cosecha Felipe Modarelli en lo que va del año, ya que hace menos de un mes se coronó Campeón Australiano en la modalidad de cuatro remos largos sin timonel. Estos dos títulos se suman a lo que ya es una extensa lista, que incluye una medalla dorada en los Juegos ODESUR de la Juventud de 2017, una medalla de plata en el Sudamericano de Brasilia del año pasado, y cinco títulos de Campeón Argentino. Además, "Feli" participó el año pasado de una exitosa gira por Francia y Europa, que tuvo como broche de oro su primera participación mundialista en Trakai, Lituania, en cuatro sin timonel. Pero esto recién comienza para el campanense, ya que le restan correr dos regatas más por el título continental: el sábado irá por el oro en cuatro sin timonel junto a Tomás Herrera, Agustín Scenna y Marco Pagnanelli, donde claramente son los favoritos, y el domingo en ocho, compartiendo tripulación con Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas), Agustín Scenna (Club de Remo Atlantis), Marco Pagnanelli (Tigre Boat Club), PeterDickson (Buenos Aires Rowing Club), Franco Dal Farra (Club San Fernando), Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario), Benjamín Pettinari (Club de Remo Teutonia), y la timonel Camila Villavicencio (Club Náutico Zárate). El sábado, además, correrán sus regatas los otros dos remeros campanenses integrantes de este Equipo Nacional. A las 10:20, Joel Romero irá por la gloria junto al rosarino Federico Pacheco en doble par de remos cortos sub-23, y a las 12:20 Lionel Erba correrá 8 mixto con timonel categoría junior junto a Tomás Herrera, Juan Manuel Luján, Martin Cadile (Club Mendoza de Regatas), Sabrina García, Camila Villavicencio, Micaela Hughes (Club Náutico Zárate) y Caterina Bodetto (Club de Regatas Rosario) y timonel a confirmar. Esta prueba, si bien entrega medallas, no otorga el título de Campeón Sudamericano. Este fue el primer título de Campeón Sudamericano ganado por un remero del Campana Boat Club desde 2011, cuando Almendra Murillo logró el oro en Tigre en cuádruple par junior junto a Oriana Ruiz, Marina Cosci y Catalina Segura. Corrieron ayer además, en el contexto de la Regata FISA de Clasificación Olímpíca de las Américas, María Sol Ordás (Club de Regatas San Nicolás) e Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario) en singles, y el dos sin de Manuela Aredes y Olivia Peralta Martínez (Buenos Aires Rowing Club). Ordás, quizás la mayor promesa del remo nacional por sus condiciones y por su anatomía (mide 1,87), fue totalmente implacable: ganó su heat, su semifinal, y por último la final, logrando asi la clasificación olímpica juvenil y los títulos de campeona sudamericana y panamericana. La nicoleña, triple campeona argentina y medalla de plata en la última edición de la Royal Canadian HenleyRegatta, conquistó así su tercer título sudamericano, luego de sus victorias en doble y cuádruple par en Encarnación, Paraguay, en 2015. Ignacio Pacheco, por su parte, finalizó primero en la final "B", y por ende séptimo en la clasificación general. El par femenino del Buenos Aires Rowing Club de Tigre terminó tercero y con la medalla de bronce, pero no logró la clasificación olímpica. De esta manera, Argentina confirma dos botes (lo máximo por país) para los Youth Olympic Games de Buenos Aires 2018 a disputarse en octubre en Puerto Madero: María Sol Ordas en single femenino, y el dos sin masculino cuya tripulación aún debe ser confirmada por el Cuerpo Técnico Nacional con la expectativa que en nuestra ciudad han despertado las actuaciones de Felipe Modarelli para ganarse uno de esos dos lugares.

FELIPE JUNTO A SU COMPAÑERO DE BOTE, TOMÁS HERRERA, Y EL HEAD COACH NACIONAL, MARTÍN CAMBARERI.





CON PABLO SCURI. FELIPE Y TOMÁS HERRERA JUNTO AL ENTRENADOR MENDOCINO, QUIEN SACÓ CAMPEÓN DEL MUNDO A JUAN CRUZ FERNÁNDEZ EN 1998.





ABRAZO DEL ALMA. TRAS LA VICTORIA, FELIPE SE UNE EN UN ABRAZO CON SU MAMÁ, ALEJANDRA BORSARI, QUIEN SE ENCUENTRA EN CHILE ACOMPAÑÁNDOLO.



Remo:

Felipe Modarelli se consagró Campeón Sudamericano y Panamericano en Chile

