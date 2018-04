El Campana Boat Club recibirá esta noche, desde las 21.30 horas, a Atlético Pilar, mientras que Ciudad de Campana quedará libre en esta primera jornada. Ambos comparten la Zona A2. En tanto, el Nivel B disputará su segunda fecha. Esta noche se pondrá en marcha el Nivel A del Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), que este año tendrá la participación de los dos equipos de nuestra ciudad: Ciudad de Campana y el Campana Boat Club integrarán la Zona A2 y reeditarán el clásico campanense, aunque recién en la cuarta jornada. En total, habrá diez equipos compitiendo en el máximo nivel de la ABZC. Estarán divididos en dos zonas. En la A1 estarán: Presidente Derqui, Sportivo Pilar, Defensores Unidos, Sportivo Escobar y Central Buenos Aires (Zárate). Mientras que en la A2 jugarán: Ciudad de Campana, Campana Boat Club, Independiente de Zárate, Atlético Pilar y Atlético Baradero. En la primera fecha, de los dos equipos campanenses, sólo el CBC verá acción: será esta noche, cuando reciba desde las 21.30 horas a Atlético Pilar. En cambio, el Tricolor quedará libre, dado que el otro duelo de la zona será entre Independiente de Zárate y Atlético Baradero. La ABZC decidió que este año, el Torneo Oficial se defina en un Final Four, tal como sucede en el Torneo Provincial y en el Federal. Así, los cuatro mejores de cada zona avanzarán primero a Cuartos de Final, donde se cruzarán 1º vs 4º y 2º vs 3º de cada zona en series al mejor de tres juegos (formato 1-1-1). Entonces, quedarán definidos los cuatro equipos que disputarán el Final Four, todos contra todos, en un cuadrangular a realizarse en la cancha del conjunto con mejor registro en la fase regular. De esta manera, la definición del Torneo Oficial 2018 se desarrollará en tres noches consecutivas, con doble tanda de partidos en un mismo gimnasio, buscando así atraer mayor cantidad de público y atención. En tanto, los equipos que terminen la fase regular en la quinta posición de cada zona, se cruzarán en una serie al mejor de tres partidos para definir cuál desciende directamente y cuál disputa un repechaje de permanencia ante el subcampeón de Nivel B. Para esta temporada, la ABZC también impuso una nueva regla: cada equipo, en planilla, puede presentar un máximo de nueve mayores y al menos tres jugadores juveniles. EL NIVEL B La segunda categoría del Torneo Oficial de la ABZC cuenta con 14 equipos y también se divide en dos grupos. En la Zona B1 están: Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz; Belgrano de Zárate; Peñarol de Pilar; Unión de Del Viso; Ingeniero Raver de Los Cardales; Presidente Derqui "B"; y Porteño de General Rodríguez. En la primera fecha, se registraron los siguientes resultados: Ingeniero Raver 48-55 Belgrano; Arenal 77-55 Presidente Derqui "B"; Peñarol 80-70 Unión. Libre: Porteño. Mientras que en la segunda jornada se disputarán los siguientes encuentros: Unión vs Ingeniero Raver; Belgrano vs Deportivo Arenal; y Presidente Derqui "B" vs Porteño. Libre quedará Peñarol. En tanto, la Zona B2 está conformada por: Náutico Zárate, Náutico San Pedro, Honor y Patria de Capilla del Señor, Racing de Capilla del Señor, Tempestad de San Antonio de Areco, Independiente de Escobar y Universidad de Luján. En la primera fecha se registraron los siguientes resultados: Honor y Patria 89-56 Independiente (E); Universidad de Luján 60-84 Náutico San Pedro; Náutico Zárate 80-67 Tempestad. Libre quedó: Capilla Racing. En la segunda jornada se enfrentarán: Honor y Patria vs Náutico Zárate; Tempestad vs Náutico San Pedro; y Universidad de Luján vs Capilla Racing. Libre: Independiente (E). BOAT CLUB, CON CARAS NUEVAS Esta noche, desde las 21.30 horas, el Campana Boat Club volverá al máximo nivel de la ABZC cuando reciba la visita de Atlético Pilar, equipo que recientemente terminó su participación en el Torneo Federal (ex Liga B). En el plantel dirigido por Gustavo Godoy siguen Damián Lombardi, Leandro Fink, Mariano Rubin, Joaquín Cazurro, Tomás Irisarri, Santiago Fernández y Tomás Basterrica. Y llegaron cinco refuerzos: desde Sportivo Escobar "B" se sumaron Matías Basso, Federico Verde y Alejandro Gallardo; desde Arenal de Ingeniero Maschwitz se incorporó Ezequiel Amaya; y proveniente de Ciudad de Campana, Camilo Cáceres Frerking. Además, también serán parte los juveniles Santiago Michelotti, Joaquín Herrera, Gianluca Cinquini e Ivo Capezzutto. "Intentaremos ser un equipo muy intenso defensivamente y tratar de correr el ataque rápido. Cuando no podamos, debemos ser ordenados en el ataque estacionado", explicó Godoy en diálogo con La Auténtica Defensa. "No tenemos un pivot definido ni altura para plantear el juego de otra manera, por lo que ajustaremos nuestra forma de jugar a esa característica", agregó el entrenador del CBC, quien tendrá como asistente a Ezequiel Imperatori. "Nuestro objetivo es tratar de permanecer y seguir expandiendo este proyecto, pero creo que vamos a tener un equipo competitivo y vamos a ser un dolor de cabeza para más de un equipo", cerró Godoy.



REFUERZO CELESTE. CAMILO CÁCERES, QUE JUGÓ EL ÚLTIMO PROVINCIAL DE CLUBES PARA CIUDAD DE CAMPANA, SE SUMÓ AHORA AL CAMPANA BOAT CLUB. CIUDAD, UN SERIO CANDIDATO En la calle Chiclana, luego de un Torneo Provincial 2017/18 que dejó un sabor amargo por los resultados obtenidos, el Club Ciudad de Campana ya está planificando un equipo que afronte el Oficial de la ABZC como preparación para buscar la revancha en el Provincial, con la ilusión de poder pegar el salto al Federal. Con Sebastián Silva ya establecido como entrenador, una de las grandes noticias para el Tricolor es el regreso del experimentado base Martín Trovellesi, quien decidió volver a la actividad luego de haber logrado el ascenso con el Boat Club a mediados del año pasado como último registro competitivo. Pero la idea de Silva también es concretar otro regreso de peso: ha convencido también al pivot Germán Género para que se sume a los entrenamientos y, si su físico lo permite, para que sea parte de plantel del CCC. Además, Ciudad repatrió al escolta Alejandro Abaz (de último paso por Defensores Unidos) y sumó otros dos refuerzos: el pivot Martín Delgado (2,02 metros, ex Racing de Olavarría y Sarmiento de Junín) y el alero Alejo Fioretto (ex Sportivo Pilar, con pasado en el CCC también). Y todo indica que el Tricolor está muy cerca de cerrar a un externo que todavía está jugando el Torneo Federal. Además, continuarán el base Eliseo Iglesias, el escolta Francisco Santini y el alero Matías Nieto, al tiempo que se sumarán los juveniles Agustín Hernández y Juan Sebastián Manrique, quienes llegaron en enero para reforzar el equipos Sub 19 del CCC. Así, por lo pronto, el plantel de Ciudad de Campana estará compuesto por los bases Martín Trovellesi y Eliseo Iglesias; los escoltas Alejandro Abaz y Francisco Santini; los aleros Matías Nieto, Alejo Fioretto y Juan Sebastián Manrique; y los internos Agustín Hernández y Martín Delgado. Y restaría definir el regreso de Germán Género y la posible incorporación de otro jugador perimetral. "La idea es poder trabajar todo el año con un mismo equipo. Por suerte, los dirigentes hicieron un gran esfuerzo y se logró armar un plantel que va a ser competitivo", señaló el entrenador Sebastián Silva.



Se pone en marcha el Nivel A del Torneo Oficial 2018 de la ABZC

