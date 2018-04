P U B L I C



Hoy viernes hay probabilidad de lluvias y tormentas en Campana. Podrían comenzar en la madrugada y luego continuar a lo largo del día, con mejoramientos parciales. La lluvia aplacará un poco la temperatura, pero igual seguirá sofocante, con elevada humedad. La situación meteorológica muestra la llegada de una perturbación en altura, que interactuará con el aire tropical de los niveles bajos. Desde la madrugada focos de tormenta evolucionarán por el norte de la provincia de Buenos Aires y por el sur del Litoral; luego se estacionarán justo sobre nuestra vertical y quedarán allí gran parte del día. Por eso el riesgo de lluvias y tormentas para hoy. No serán continuas sino intermitentes, con mejoramientos temporarios. Si bien no cambiará la masa de aire, la temperatura se aplacará y no hará el calor de ayer jueves. Mañana sábado retornará el sol y con el calor fuerte: 31 o 32 grados es la máxima prevista para ese día. Por la tarde se formarán algunas nubes, pero de escaso desarrollo. También es posible que temprano se registren neblinas. El domingo el calor húmedo atraerá nuevas tormentas, que podrían aparecer en forma aislada durante el día y más organizadas hacia la noche. El día será sofocante, con 31 grados de máxima. El lunes el mal tiempo estará inestable nuevamente con tormentas en la madrugada y chaparrones más raleados durante el día. Otra vez se aplacará el calor, pero seguirá muy húmedo. El martes hay riesgo de más precipitaciones, que se darán dentro de un ambiente templado y húmedo. El resto de la semana no tendrá muchas novedades respecto a la llegada de aire frío y seco; por el contrario, el calor tropical mantendrá su presencia y producirá más precipitaciones. Pronósticos Hoy, viernes 20: el cielo estará mayormente nublado y hay probabilidad de chaparrones y tormenta intermitentes, con mejoramientos temporarios. Será un día sofocante, con 21 grados de mínima y 26 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Norte. Mañana, salvado 21: hay probabilidad de neblinas matinales. El cielo estará mayormente despejado, dentro de un ambiente sofocante: 20 y 31 grados son los extremos previsto de la temperatura. El viento soplará débil del sector Norte. Domingo 22: la nubosidad será variable y volverá a estar inestable, con probables chaparrones aislados durante el día y tormentas hacia la noche. Hará calor húmedo, con 20 grados de mínima y 31 grados de máxima. El viento soplará moderado del Norte.



El Tiempo en Campana:

Riesgo de tormentas

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: