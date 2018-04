Son integrantes de la Escuela Municipal de Boccia. Luego de una exitosa performance lograron clasificar al Torneo de la Liga. Cinco deportistas que integran la Escuela Municipal de Boccia que se dicta en APID participaron de una jornada competitiva en Vicente López. Con el acompañamiento de la Dirección de Deportes, asistieron a una clasificación obligatoria y funcional y resultaron finalistas tras enfrentarse con representantes de Vicente López, Tigre, San Isidro, San Fernando, Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires, Morón y José C. Paz, entre otros. Esta destacada performance les permitió acceder al Torneo de la Liga. "Fue una jornada muy fructífera para los jóvenes, porque no solo disfrutaron de una mañana de integración sino que tuvieron la posibilidad de demostrar su aptitud deportiva y representar a la ciudad de la mejor manera", señaló, a modo de balance, el director de Deportes, Gonzalo Patiño.

EXPERIENCIA. LOS CHICOS DE NUESTRA CIUDAD COMPITIERON CONTRA JÓVENES DE CIUDAD DE BUENOS AIRES, MORÓN, VICENTE LÓPEZ, TIGRE, SAN ISIDRO, AVELLANEDA Y JOSÉ C. PAZ, ENTRE OTRAS LOCALIDADES.



Deporte Integrado:

Jóvenes de nuestra ciudad compitieron en Vicente López

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: