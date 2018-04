La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/abr/2018 Handball:

Superaron 31-22 a Defensores de Moreno y se mantienen como únicos punteros de la Sexta División de la FEMEBAL. Cuatro por cuatro. El andar de la Primera División masculina del Campana Boat Club en el campeonato de la Sexta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) es perfecto: cuatro victorias en cuatro presentaciones. En la última, vencieron 31-22 a Defensores de Moreno en un partido disputado en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana. La primera parte finalizó por diez goles de diferencia (17-7) a favor de los locales. En el segundo tiempo, el CBC no tuvo inconvenientes para sostener la diferencia alcanzada y cerrar el encuentro por nueve de diferencia (31-22). Leonel Dente, con 7 tantos, fue el máximo artillero de los dirigidos por Eduardo Godoy. Hernán Perticari (6) y Pablo Bogado (5) lo siguieron en ese apartado. Con esta victoria, los Celestes llegaron a los 12 puntos y son los únicos líderes de la Sexta División, a dos de distancia de UNLU "C", Aux Merlo "B" y Temperley, que comparten el segundo puesto. Por la próxima fecha, Boat Club visitará el domingo a Muñiz "B", equipo que se encuentra en la séptima posición con 6 unidades. FECHA 4: Temperley 27-24 Muñiz "B"; Campana Boat Club 31-22 Defensores de Moreno; UNLU "C" 36-23 Banfield "B"; Instituto San Pablo Wilde 17-27 Merlo "B"; Bomberos de La Matanza 18-31 Municipalidad de Lomas de Zamora. TABLA DE POSICIONES DE LA SEXTA DIVISIÓN: 1) Campana Boat Club, 12 puntos; 2) UNLU "C",10 puntos; 3) Merlo "B", 10 puntos; 4) Temperley, 10 puntos; 5) Municipio de Lomas, 8 puntos; 6) All Boys, 7 puntos; 7) Muñiz "B", 6 puntos; 8) Platense "B", 5 puntos; 9) Defensores de Moreno, 5 puntos; 10) Instituto San Pablo Wilde, 5 puntos; 11) Banfield "B", 4 puntos; 12) Bomberos de La Matanza, 2 puntos. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (31): Hernán Perticarari (6); Iván Brisotto (1); David Piaggio (3); Eduardo Grillo (3); Daniel Sirolli (1); Luciano Díaz (5); Leonel Dente (7); Pablo Bogado (5). DEFENSORES DE MORENO (22): Gonzalo Ortiz (1); Martín Querlo (6); Martín Piñero (1); Agustín Piñero (1); Lionel Trejo (3); Federico Ponticorvo (1); Sebastián Macchione (6); Hernán Rasserino (1); Emanuel Melendres (2). PARCIALES: 17-7 / 24-15 (31-22) GIMNASIO: Ciudad de Campana

