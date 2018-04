La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 20/abr/2018 Breves Deportivas







EL TC EN CONCEPCIÓN: Este fin de semana se disputará el "Gran Premio 60 años Río Uruguay Seguros".- GANÓ NADAL: En los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de Montecarlo, el español Rafael Nadal derrotó al ruso Karen Khachanov.- NBA: San Antonio Spurs recibían a Golden State Warriors.- LIGA NACIONAL DE BASQUET: El miércoles San Lorenzo derrotó 71-60 como local a Quimsa de Santiago del Estero. EXHIBICIÓN DE NARVÁEZ: El chubutense brindó una exhibición en el shopping Victoria Square de Belfast.- LA PROMESA DE MATTHYSSE: pelear "a muerte" para conservar su título ante la leyenda filipina Manny Pacquiao.- LIBERTADORES: Racing Club goleó 4-0 como local a Vasco da Gama.- SE COMPLICÓ EL ROJO: Independiente perdió el miércoles como local 1-0 frente a Corinthians.- SUPERLIGA: Hoy comienza la 24ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).- ENTRE EL TÍTULO Y LAS COPAS: El líder de la Superliga es Boca Juniors.- ¿SE DESPIDE EN LA BOMBONERA?: El 29 de mayo, la Selección Argentina disputará un amistoso frente a Nicaragua.- COPA AMÉRICA FEMENINA: Argentina perdió ayer 3-0 ante Brasil.- EL TC EN CONCEPCIÓN Este fin de semana se disputará el "Gran Premio 60 años Río Uruguay Seguros", cuarta fecha del Turismo Carretera, en el autódromo de Concepeción del Uruguay (Entre Ríos). Hoy viernes se realizarán los primeros entrenamientos y las tandas iniciales de clasificación, que continuarán mañana sábado. En tanto, el domingo se correrán las tres series a 5 vueltas desde las 9.00 y, posteriormente, a las 13.10 se pondrá en marcha la final, pautada a 25 giros o un máximo de 50 minutos. GANÓ NADAL; PERDIÓ DJOKOVIC Por los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de Montecarlo, el español Rafael Nadal (Nº 1 del mundo) derrotó al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-2. En tanto, el serbio Novak Djokovic (que retornó al circuito en este certamen) no pudo con el austríaco Dominic Thiem (5º preclasificado), quien se impuso por 6-7, 6-2 y 6-3. Los duelos de Cuartos de Final serán: Rafael Nadall vs Dominic Thiem; Grigor Dimitrov vs David Goffin; Richard Gasquet vs Alexander Zverev; y Marin Cilic vs Kei Nishikori. NBA: SPURS, POR EL DESCUENTO Anoche, al cierre de esta edición, los San Antonio Spurs recibían a Golden State Warriors para tratar de descontar en la serie que los encuentra 2-0 abajo tras los dos primeros juegos como visitantes ante los vigentes campeones de la NBA. Las series (al mejor de 7 partidos) de primera ronda de Playoffs están de la siguiente manera: en el Oeste, Golden State (2) - San Antonio (0); Houston (2) - Minnesota (0); Portland (1) - New Orleans (1); y Utah (1) - Oklahoma (1); y en el Este, Toronto (2) - Washington (0); Boston (2) - Milwaukee (0); Cleveland (1) - Indiana (1); y Philadelphia (1) - Miami (1). LIGA NACIONAL: SAN LORENZO El miércoles, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, el líder San Lorenzo derrotó 71-60 como local a Quimsa de Santiago del Estero. Además, Bahía Basket venció 89-55 a Estudiantes de Concordia; Atenas de Córdoba le ganó 92-79 a Olímpico de La Banda (SdE); y Argentino de Junín superó 74-70 a Peñarol de Mar del Plata (no jugó el campanense Juan Martín Fernández, quien sí lo hizo en el partido de la Liga de Desarrollo ante el mismo rival, sumando 15 puntos y 11 rebotes). Las posiciones de la Liga Nacional las sigue encabezando San Lorenzo (25-7), escoltado por San Martín de Corrientes (25-8). Más atrás aparecen Atenas (24-10), Instituto (24-11) y Quimsa (20-13). En tanto, en zona descenso se encuentran: Salta Basket (10-23) y Ferro Carril Oeste (10-22). EXHIBICIÓN DE NARVÁEZ El chubutense Omar Narváez brindó una exhibición en el shopping Victoria Square de Belfast en la previa a su pelea de mañana frente al sudafricano Zolani Tete, en la que estará en juego el Título Gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). A sus 42 años, el Huracán irá en busca de la corona en una velada que tendrá como pelea de fondo al duelo entre Carl Frampoton y Nonito Donaire (transmite TyC Sports a partir de las 17 horas). LA PROMESA DE MATTHYSSE El campeón mundial wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el argentino Lucas Matthysse, prometió pelear "a muerte" para conservar su título ante la leyenda filipina Manny Pacquiao. El argentino defenderá el título el 15 de julio próximo en Kuala Lumpur ante Pacquiao, de 39 años, único boxeador de la historia en haber logrado el título mundial en ocho categorías diferente. LIBERTADORES: GOLEÓ RACING Por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, Racing Club goleó 4-0 como local a Vasco da Gama con goles de Ricardo Centurión, Matías Zaracho, Lautaro Martínez y Lisandro López. Así, la Academia se confirmó como líder de su zona con 7 unidades, mientras que el conjunto brasileño sólo obtuvo un punto en tres presentaciones. Anoche, al cierre de esta edición y por este mismo grupo, Universidad de Chile (4) recibía a Cruzeiro (1). En tanto, también al cierre de esta edición, River Plate visitaba a Emelec de Ecuador por la tercera fecha del Grupo D. SE COMPLICÓ EL ROJO Por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, Independiente perdió el miércoles como local 1-0 frente a Corinthians. De esta manera, el equipo brasileño quedó como líder de la zona con 7 puntos, mientras que en segundo lugar se ubicó Millonarios de Colombia (4), que goleó 4-0 a Deportivo Lara (3). El Rojo también suma 3 unidades y su próximo compromiso será el miércoles 2 de mayo como visitante ante Corinthians. SUPERLIGA: FECHA 24 Hoy comienza la 24ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con dos partidos: Argentinos Juniors vs Olimpo de Bahía Blanca (19.00) y Estudiantes de La Plata vs Belgrano de Córdoba (21.15). La acción continuará mañana con cinco encuentros: San Martín (SJ) vs Lanús (13.15), Temperley vs Vélez Sarsfield (13.15), Talleres vs Gimnasia de La Plata (15.30), Banfield vs Godoy Cruz (17.45) y San Lorenzo vs Chacarita (20.00). El domingo están pautados otros cinco cotejos: Tigre vs Huracán (11.00), Rosario Central vs Racing Club (13.15), Atlético Tucumán vs Unión de Santa Fe (15.30), Arsenal vs River Plate (17.45) y Boca Juniors vs Newells (20.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con: Colón vs Patronato (19.00) e Independiente vs Defensa y Justicia (21.15). ENTRE EL TÍTULO Y LAS COPAS El líder de la Superliga es Boca Juniors (50 puntos). Los otros cuatro equipos que estarían clasificando a la Copa Libertadores 2019 son: Godoy Cruz (2º con 46), San Lorenzo (43), Independiente (42) y Talleres (41). En tanto, a la Sudamericana estarían entrando: Huracán (6º con 40), Racing Club (36), Unión (36), Argentinos (36), River Plate (35) y Defensa y Justicia (35). ¿SE DESPIDE EN LA BOMBONERA? Ayer se confirmó que el 29 de mayo, la Selección Argentina disputará un amistoso frente a Nicaragua en nuestro país, antes de viajar a España para continuar con la concentración previa al Mundial de Rusia. Ese encuentro se jugaría en La Bombonera y sería el anteúltimo juego preparatorio para el elenco de Jorge Sampaoli, dado que el 9 de junio enfrentará a Israel en Tel Aviv, una semana antes de su debut en la Copa del Mundo. COPA AMÉRICA FEMENINA Por la segunda fecha del cuadrangular final de la Copa América Femenina "Chile 2018", Argentina perdió ayer 3-0 ante Brasil. En el otro partido de la jornada, Chile y Colombia igualaron sin goles, por lo que las posiciones son: 1) Brasil, 6 puntos; 2) Argentina, 3 pts; 3) Chile y Colombia, 1 punto. Con estos resultados, la Canarinha ya aseguró su clasificación al Mundial 2019 y dos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mientras que el boleto restante se definirá en la última fecha. De no mediar sorpresas en el duelo entre Brasil y Colombia, a la Selección Argentina le alcanzaría con un empate ante Chile para quedarse con esa plaza.



