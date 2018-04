Los cambios de temperatura afectan al cuerpo y empieza la temporada de estornudos

Antes que el otoño nos pase factura, es el momento en que debemos cuidar nuestra salud, protegiendo nuestro organismo y reforzando al máximo nuestras defensas. En esta época aún la temperatura no se estabiliza totalmente, y de mañanas frescas se pasa a una temperatura cálida o semicálida durante el día y los anocheceres nuevamente son frescos. A esto se suman las lluvias, que pueden estar acompañadas de ráfagas de viento y granizo, que nos encuentran muchas veces desprevenidos. Consecuentemente las vías aéreas superiores reaccionan con cuadros inflamatorios, apareciendo secreción de moco transparente, a veces constante y molesto, pues la nariz no deja de chorrear. Incluso se pueden presentar ciertas lastimaduras en las fosas nasales y en algunos casos hasta dolorosas. El moco también puede estar presente en la parte posterior de la nariz y llegar a la faringe, produciendo una sensación de algo extraño en esa zona. Dicho moco al permanecer en ese lugar inflama la faringe y se manifiesta el dolor de garganta y una sensación rara. También el cuadro puede manifestarse con tos, con características irritativas. La misma golpea el oído de quien se encuentra cerca, ya que se suele ser seca, por lo que agota a quien la padece. Además, posteriormente se manifiesta la disfonía (ronquera). Estos cuadros pueden durar algunos días y el enfermo mejora con tratamiento con análgesicos y alguna solución salina en las fosas nasales, indicado por el profesional médico. Esto ocurre porque el organismo aún no se adapta a esos cambios de temperatura. En el caso de que el cuadro dure alrededor de 5 a 7 días y esté acompañado por fiebre, decaimiento, dolores articulares y/o musculares, sueño, cansancio, se debe pensar en un cuadro viral que normalmente ocurre por el regreso de los niños a las aulas por el contacto con otros nenes. Se debe tener presente que el sistema inmune en los primeros años de vida aún no está totalmente maduro por lo que el contagio es mayor. Por otro lado, porque el día es más corto y baja la temperatura, se permanece más tiempo en lugares cerrados. Hay menos ventilación en esos ambientes y más humedad. Por lo general, en estos casos se trata de cuadros virales y en el otoño el más común es el rinovirus, que se transmite por las gotitas de flugge, por lo que es importante: – Lavarse las manos.– Toser y taparse la boca con el antebrazo.– Taparse la nariz al estornudar.– Usar alcohol en gel.



Los cambios de temperatura afectan al cuerpo y empieza la temporada de estornudos

