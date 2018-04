La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/abr/2018 Un amparo podría congelar las obras de la avenida Rocca







Fue presentado por el abogado Lautaro Ríos durante la feria de enero, y el expediente ahora está en la Cámara de San Nicolás. El problema surgiría porque la obra de remodelación no tendría el estudio de impacto ambiental. "Estamos a disposición de la justicia como lo hemos hecho en todos los expedientes que Ríos genera con intereses personales", contestaron desde la Municipalidad. Luego de que las obras de la Rocca estuviesen paralizadas temporariamente a la espera de una respuesta de EDEN sobre su acuerdo con el diseño del trazado de las tuberías de servicio que permitirán el soterramiento de todo el cableado eléctrico hoy aéreo de la avenida, un nuevo contratiempo parece amenazar la continuidad de las obras, cuya finalización estaba prevista para antes de fin de año. El jueves por la mañana, durante el programa radial "La mañana de la Simple" que conduce Rubén Dusac, el abogado Lautaro Ríos confirmó que en enero último presentó un amparo en el que se solicita se verifique si las obras de remodelación de la Av. Rocca tienen un estudio de impacto ambiental y, entre otras cuestiones, si está suficientemente evaluado el correcto escurrimiento del agua de lluvia cuando en el futuro no existan cordones y tanto veredas como calzada estén a un mismo nivel. Consultado al respecto, el abogado Ríos confirmó a La Auténtica Defensa sus dichos emitidos por FM Simple, e incluso infirió que el expediente iniciado en plena feria judicial –momento que coincide con el arranque de las obras- termina en San Nicolás, por "una medida ilegal tomada por el juez Araoz, para congraciarse con el poder político local dado que se postula a ocupar la bacante disponible en la Cámara Civil y Comercial de Zárate Campana", luego del fallecimiento del juez Miguel Balmaceda en abril de 2017.

Una presentación judicial hecha por el Dr. Lautaro Rios podría al menos demorar el plan de obras trazado por el Municipio de Campana, que en su plazo original comprendía 300 días

LABERINTO JUDICIAL En enero, Ríos solicitó al juez Otero, titular del Civil y Comercial N°2 que habilite la Feria para recibir su amparo. "Otero –relató Ríos- dio a lugar a la medida excepcional por la importancia del caso, pero como terminaba su turno, el expediente pasó al Civil y Comercial N° 3. Es ahí cuando Araoz toma una medida ilegal y falla que la feria estaba mal habilitada. Ilegal, porque no puede hacer eso: su colega ya la había habilitado. Yo apelo, siempre durante la feria judicial, y el expediente pasa a la Cámara Civil y Comercial de turno, en Pergamino, que se declara incompetente. El expediente pasa al Contencioso Administrativo de San Martín desde donde se lo remiten a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, por considerarla el juez natural al terminar la feria". Finalmente, desde San Nicolás preguntaron a la Municipalidad de Campana si existe o no el estudio de impacto ambiental de la obra y la respuesta fue negativa. "Campana no sólo desconoce la ley 11723 de la provincia que exige el sometimiento de una obra de estas características al proceso de avaluación de impacto ambiental, sino que contestó el pedido de informes señalando que el Código de Planeamiento Urbano vigente en la cuidad no requiere dicho estudio. Pero al citar textualmente dicha norma, contradictoriamente indicó que el mismo si o si debe realizarse para los casos de remodelaciones viales, lo cual indica un manifiesto desentendimiento de las normas en juego. Incluso, si fuera cierto que el Código de Planeamiento local no contempla el caso de la Rocca, el mismo no puede contradecir una norma de ambiental de mayor prelación y especialidad que lo tiene previsto, por lo que si los operadores jurídicos del municipio se manejan con este nivel, el grado de riesgo urbano ambiental en el que nos encontramos es realmente preocupante", concluyó Ríos en sus declaraciones a La Auténtica Defensa.

Ríos ha enfrentado al gobierno de Cambiemos en varias oportunidades con movilizaciones y con acciones judiciales. (Foto archivo LAD). DENUNCIADOR SERIAL Consultado por las argumentaciones de Ríos en su amparo, el Secretario de Legal y Técnico del Municipio, Abel Sánchez Negrette, dijo a este medio: "Los contribuyentes de Campana pueden estar muy tranquilos al respecto, dado que antes de iniciarse las obras y se habilite su financiación, el Municipio debió cumplir con todos los requisitos técnicos y legales solicitados por la Nación. Aun así, estamos a disposición de la Justicia como lo hemos hecho en todos los expedientes que Ríos inicia con intereses personales más que públicos, ya que cada actuación le genera honorarios que luego pretende cobrar al municipio, es decir, a todos los vecinos". En ese sentido, Negrette recordó a La Auténtica Defensa que en 2016 Ríos interpuso un recurso similar ante la justicia federal, contra el proyecto de la costanera. "Presentó un recurso de amparo ambiental que no prosperó y tuvo que poner plata de su bolsillo. Ya lo dije públicamente, y lo repito: Ríos es un denunciador serial", concluyó el Secretario.

Sanchez Negrette volvió a definir rios como un "denunciador serial" movilizado por "intereses personales".

Un amparo podría congelar las obras de la avenida Rocca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: