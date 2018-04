La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/abr/2018 La primera minoría le valió a Cambiemos para controlar el pulso de la sesión del HCD







Logró bloquear el tratamiento sobre tablas de tres resoluciones impulsadas por la oposición, una de ellas vinculada al posible desembarco de Farmacity a la ciudad. Cambiemos usó su número de concejales para bloquear en el HCD el tratamiento sobre tablas de tres iniciativas impulsadas por las bancadas disidentes, entre ellas, una resolución en rechazó al avance en la Justicia de la autorización para el desembarcó de Farmacity en la provincia de Buenos Aires. La Procuración General de la Nación emitió en las últimas horas un dictamen en el que consideró inconstitucional la ley provincial que le prohíbe a esa cadena ser titular de farmacias en territorio bonaerense. Esa decisión es la que venía a repudiar el proyecto, redactado por la bancada del PJ-Unidad Ciudadana, que en vez de ser considerado de forma exprés fue remitido para su análisis en la comisión de Legislación General y Seguridad. La concejal Romina Carrizo (UC-PJ) señaló que la intención de su bloque era "salvaguardar" los intereses de las farmacias locales y sus empleados, algo que garantiza la legislación provincial 10.066 al considerar a las farmacias "un servicio público". Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane), que ya había impulsado otra resolución de rechazo a Farmacity aprobada durante una sesión extraordinaria en el verano, apoyó el tratamiento sobre tablas: consideró que era necesario insistir en una postura firme contra la llegada de la cadena. Además, sostuvo que el accionar legal de la empresa en la Justicia implica "una intromisión de poderes" dado que la decisión de darle autorización debería ser "política" y no judicial. Pero el oficialismo no vio socavados sus fundamentos para impedir la votación del proyecto. Su líder en el HCD, Carlos Cazador, objetó que el cuerpo "hace muy poco tiempo" se expidió acerca de Farmacity y su arribo a Campana. Y, en una inversión del argumento opositor anterior, manifestó que declararse "en contra del criterio del procurador general" significa "una intromisión entre poderes" del Estado, más aun -indicó- cuando todavía está pendiente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuyo estrado reposa el caso. La concejal Carrizo, que volvió a tomar la palabra antes de la frustrada votación, acusó a Cambiemos de intentar "encubrir la corrupción de algunos de sus funcionarios", en alusión a que el fundador de Farmacity es el actual vicejefe de Gabinete de ministros, Mario Quintana. RAFAM y Siria El primero de los proyectos que la oposición intentó aprobar sobre tablas -y que encontró el firme rechazó de Cambiemos- fue sobre nivel de acceso a los módulos del sistema de control administrativo-financiero municipal RAFAM, en la previa a lo que será el estudio de la Rendición de Cuentas 2017. "El escaso tiempo que queda para analizar todo un año de trabajo requiere contar con la información ahora", señaló el concejal Cantlon, autor de la resolución, quien luego de conocer los argumentos de Cambiemos para no acompañar la iniciativa, sostuvo que Gobierno quiere "restringir, ocultar y retener" los datos. Por otra parte, también fracasó la puesta en consideración de una resolución para expresar el repudio del cuerpo al alineamiento del presidente Macri detrás de Washington, luego del bombardeo orquestado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en Siria.

#Video, jueves 19 de Abril de 2018. Sesiones Ordinarias del HCD, Campana. https://t.co/gDxnrOO0D3 — Campana INFO (@CampanaInfo1) 20 de abril de 2018

