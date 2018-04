La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/abr/2018 Opinión:

Empoderados

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Cada día se nota con mayor claridad que al gobierno le preocupa, más de lo que reconoce públicamente, el aumento de la protesta social a la que se suman grandes sectores de la clase media. Quizás, se están dando cuenta que no alcanza el impresionante blindaje mediático ante una realidad que golpea despiadadamente a millones de argentinos. Puede ser que no hayan tomado debida nota de que la memoria de nuestro pueblo puede estar adormecida por un tiempo pero que finalmente irrumpe recordándole que hubo momentos de nuestra historia reciente en que pudo empoderarse aunque de una manera incipiente, tenue que dista bastante de lo deseable, pero algo es algo, peor es nada. En una reciente entrevista que concedió al matutino Página/12 el ex-presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica lo dijo claramente, "Si en la Argentina pasaba lo de Lula era un incendio. Daban vuelta Buenos Aires. Eso por las tradiciones que tiene el pueblo argentino." Esto se está viendo con la decisión de recuperar esas tradiciones de las que hablaba Mujica en las movilizaciones para tratar de frenar los permanentes y abusivos aumentos de la tarifas de energía eléctrica, gas y agua que para grandes sectores de nuestra sociedad representan una gran merma en sus consumos esenciales cuando no son directamente impagables. La creciente participación de sectores de la clase media que se sienten engañadas por el actual gobierno y que se dan cuenta que no han sido invitados a la fiesta de la clase alta y que poco a poco están cayendo en la pobreza nos recuerdan a aquellas movilizaciones de la época del gobierno de Fernando de la Rúa donde la consigna más escuchada era "piquete y cacerola la lucha es una sola.". No son pocos quienes comprenden que su verdadera alianza debe ser con los humildes y no con los ricos, claro que para que esta idea llegue a la mayoría falta bastante, aunque en política es muy difícil, cuando no imposible, predecir el tiempo que tarde. La supuesta preocupación, tanto de Lilita Carrió como de los radicales resultó ser sólo una puesta en escena para salir en los medios. No solamente no bajaron al recinto en Diputados sino que aceptaron los aumentos y se conformaron con que se paguen en cuotas, lo que se conoce como tarifas planas, es decir que se pague menos en los meses de más consumo y se pague más cuando el consumo es menor. El problema es que cuando se consume menos gas, esto es en verano, se consume más electricidad y en invierno pasa a la inversa pero en definitiva el usuario paga todo el aumento. Con amigos así, para que queremos enemigos. Resultó muy pintoresca la actuación ese día en la cámara del impresentable diputado del PRO Alfredo Olmedo, el de las camperas amarillas, quién estaba sentado en su banca cuando Javier Pretto, otro diputado de su partido, lo hizo salir. Y pensar que se las da de muy machito y arruga en la primera de cambio. Como es sabido, esta arrugada impidió la sesión. El reciente "verdurazo" mostró no sólo la crisis terminal del sector, sino también a los miles y miles de ciudadanos que hicieron muchos kilómetros y largas colas para acceder a un poco de verdura. Se nota que al gobierno le preocupa mucho más la gente en la calle que la dirigencia opositora.

