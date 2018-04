La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/abr/2018 Opinión:

Los problemas de los vecinos no tienen lugar en el HCD

Por Alejo Sarna











Las instituciones legislativas, no solo en nuestra ciudad sino también a lo largo y a lo ancho del planeta son, junto con el Poder Judicial, las instituciones gubernamentales más rechazadas por la sociedad y esto no es casualidad. A lo largo de la historia, estas se han transformado en órganos burocráticos que funcionan como el refugio de quienes se aferran al estado para vivir cómodamente, donde se reparten beneficios a cambio de la aprobación o no de propuestas ejecutivas y donde también se negocian cosas a espalda de la gente. El HCD de Campana no escapa a esta lógica y la creación de las nuevas Secretaria Institucional y Legal y Técnica, al tiempo que se crean también un cuerpo de asesores generará de este espacio más burocracia y muy poco aportará a la solución de los problemas de los vecinos dado que estos se resuelven con más política y acuerdo entre las partes integrantes del cuerpo deliberativo, no con más cargos y sueldos. Ahora bien, tarifazos, pérdida del empleo, pérdida del poder adquisitivos, aumentos de las tasas municipales, crecimiento de la inseguridad, abandono del estado de las calles, son algunos de los tantos problemas que afectan a los vecinos y, salvo excepciones, los Concejales le dan la espalda a estas situaciones rompiendo el acuerdo electoral de no solamente no legislar sino también de no representar a las necesidades de los vecinos cuando al mismo momento se dan acuerdos de toda índole a espaldas de la gente. Como esta característica que ha adoptado el Concejo Deliberante se ha hecho estructural, es que una de las propuestas de Vamos Campana fue la de generar sesiones itine-rante en distintos puntos de la ciudad para que, en lugar de que sean los vecinos los que tengan que ir a buscar respuestas al HCD, sea el cuerpo de Concejales los que se acerquen a los problemas de la gente. Cuando la política se burocratiza, hay que generar la normativa que evite esta situación y obligue a priorizar a las necesidades de la gente por encima de la de los dirigentes. Alejo Sarna / alejo.sarna@hotmail.com - 03489 15692190

