Tenaris organizó una capacitación docente para promover la lectura en el aula

Fue sobre narrativa y prácticas del lenguaje. Estuvo dirigido a un grupo de docentes de diferentes escuelas primarias de Campana y al personal del programa de Desarrollo Social, ExtraClase. Se trabajaron técnicas de oralidad, textos para compartir en clase y ejercicios para proponer después de la lectura. Alcanzar una competencia lectora es tarea de toda una vida, pero las bases se sientan de manera privilegiada durante el transcurso de la etapa escolar. Con esa premisa, Tenaris organizó una capacitación sobre narrativa y prácticas del lenguaje dirigida a docentes y bibliotecarias de distintas escuelas primarias de Campana y al personal de ExtraClase, el programa de educación no formal implementado en la Escuela Primaria Nº13 del barrio Héroes de Malvinas de Campana. La actividad se llevó adelante en esta escuela y fue desarrollada por la Fundación FILBA, organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es la promoción de la literatura en sus diversas expresiones. Cuatro fueron los abordajes que articularon el curso: la lectura como experiencia cultural; el rol activo y fundamental de los adultos como transmisores y multiplicadores de lecturas; la lectura como práctica y acción social; y el respeto por el libro como objeto transmisor de cultura y motor de imaginación. "En el marco de una sociedad cada vez más mediada por la tecnología, debemos promover los vínculos humanos a través de una práctica tan antigua como vigente: la de contar historias. Por eso, el docente debe ser capaz de generar espacios de encuentro con distintas narrativas", explicó Luis Grieco, gerente de Desarrollo Social de Tenaris. En ese sentido, durante la jornada se capacitó en técnicas de oralidad, se propuso una selección de textos para trabajar en clase y actividades para después de la lectura. "Fue una tarde muy productiva, con ejercicios muy útiles para poder aplicarlos en clase. Me voy con nueva bibliografía de referencia y nuevas aproximaciones para dar ciertos temas", aseguró Guadalupe Tabares, de la Escuela Primaria Nº27 del barrio Dallera. Laura Spinetti, de la Escuela Primaria Nº21 de San Felipe, afirmó que, además de las técnicas de trabajo, de la capacitación también se llevó el desafío de "repensar el trayecto de lector que una tiene y puede compartir con los chicos", grandes lectores en potencia. Sobre ExtraClase Es un programa de educación no formal con foco en ciencia que se implementa desde el año 2013 en la Escuela Primaria Nº13 del barrio Héroes de Malvinas de Campana. Consiste en agregar 3 horas adicionales de educación extracurricular por día con el objetivo de desarrollar habilidades socio-emocionales en los chicos, mejorar sus resultados académicos a largo plazo y promover una mayor asistencia a la escuela. En la actualidad, 200 chicos en edad de educación primaria asisten a ExtraClase.







Tenaris organizó una capacitación docente para promover la lectura en el aula

