Por la segunda fecha de la Zona B de la Tercera División, el Tricolor buscará prolongar su buen arranque en el torneo de la URBA. El segundo escalón de la temporada 2018 del Club Ciudad de Campana será esta tarde, cuando enfrente como visitante a Floresta Rugby por la segunda fecha de la Zona B de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El Tricolor comenzó el torneo con el pie derecho, luego de vencer 64-22 como local a Porteño de General Rodríguez en un encuentro en el que anotó diez tries. Por su parte, Floresta Rugby comenzó la temporada con una derrota: cayó 23-17 como visitante frente a Los Pinos. La segunda fecha de la Zona B de la Tercera División se completa con los siguientes encuentros: Almafuerte vs Beromama; Ezeiza Rugby vs Los Pinos; Porteño vs Mercedes Rugby; y Berisso vs Rivadavia de Lobos. Fecha libre tendrá Sociedad Hebraica.

EL TRICOLOR BUSCA SU SEGUNDA VICTORIA EN EL INICIO DE LA TEMPORADA JUEGAN LOS JAGUARES En la madrugada del domingo (desde las 3.05 horas), los Jaguares enfrentarán como visitantes a los Brumbies de Australia por la décima fecha del Súper Rugby 2018. La franquicia argentina, dirigida por Mario Ledesma, formará con: 1-Santiago García Botta, 2-Agustín Creevy, 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 4-Guido Petti, 5-Tomás Lavanini, 6-Pablo Matera (c), 7-Marcos Kremer, 8-Javier Ortega Desio, 9-Gonzalo Bertranou, 10-Nicolás Sanchez, 11-Emiliano Boffelli, 12-Jerónimo de la Fuente , 13-Matías Orlando, 14-Ramiro Moyano, 15-Joaquín Tuculet.

Rugby:

Ciudad de Campana visita esta tarde a Floresta

