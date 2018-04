El plantel Violeta realizará hoy su último entrenamiento. Ayer, por las malas condiciones climáticas, no pudo llevar adelante su habitual ensayo futbolístico. De la Riva podría contar con Nicolás Sánchez y volver al esquema con dos atacantes. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento previo al encuentro que disputará mañana frente a Deportivo Morón. El partido, correspondiente a la 24ª fecha del campeonato del Nacional B, se jugará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Y el Violeta no llegará con la preparación ideal: tras el regreso de Santiago del Estero (donde el domingo venció 1-0 a Mitre), retomó el miércoles los entrenamientos y ayer no pudo desarrollar el tradicional ensayo futbolístico de las 48 horas previas por las malas condiciones climáticas. Por esta situación, los jugadores trabajaron en el gimnasio del estadio y también realizaron fútbol reducido en la cancha de césped sintético. Así, las dudas que existen respecto a la formación que dispondría el entrenador Felipe De la Riva todavía persisten. El DT debe definir si mantiene el esquema utilizado en Santiago del Estero (con Federico Jourdan y Pablo Burzio como hombres más adelantados) o si le devuelve la titularidad a Jorge Córdoba (ingresó a los 20 del primer tiempo ante Mitre) o Favio Durán (autor del gol de la victoria) para poner en cancha un sistema más tradicional, con dos puntas bien definidos. El otro interrogante respecto a la formación titular es el posible regreso de Nicolás Sánchez, quien no viajó a Santiago del Estero porque fue licenciado por paternidad horas antes. "Cuca" podría reemplazar a Marcos Rivadero, quien estaría disponible a pesar de la molestia que lo obligó a salir frente a Mitre a los 20 minutos de la primera parte. Después, el resto de los nombres no ofrece dudas. Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa y Ramiro López seguirían como titulares, con la particularidad que Perafán y Pérez arrastran cuatro tarjetas amarillas y una más les significaría una fecha de suspensión. EMPIEZA LA FECHA. Esta tarde se pondrá en marcha la 24ª jornada del Nacional B con dos partidos muy importantes, como casi todos los que se disputan en esta fecha. En Tucumán, San Martín recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn desde las 15.05 horas (transmite TyC Sports) y con la posibilidad de quedar, al menos momentáneamente, como único líder del campeonato en caso de ganar (tiene 36 puntos y está a dos de Aldosivi). Mientras que desde las 15.30 horas, en Mataderos, Nueva Chicago se juega una parada clave en la pelea por la permanencia frente a Brown de Adrogué. Una derrota llevará al Torito a zona de descenso y lo dejaría con un registro que podrían superar Mitre, Boca Unidos y All Boys. En tanto, el Tricolor (10º con 31 puntos) buscará una victoria que lo ubique en zona de clasificación al Reducido. Por eso, los simpatizantes de Villa Dálmine esperarán que Brown deje puntos en el camino. De hecho, si los de Adrogué pierden, el Violeta quedaría más cerca de asegurar su clasificación al octogonal por el segundo ascenso (lo conseguiría con un triunfo sobre Morón; y en caso de empatar, quedaría al borde).

CELAYA, UNA GARANTÍA EN EL FONDO VIOLETA



Nacional B:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a Deportivo Morón

