Los trastornos de alimentación suelen comenzar desde temprana edad, muchas veces durante la adolescencia. Los padres desconocen los indicios y, por ende, la situación. Cuando se dan cuenta tarde, se retrasa el tratamiento y como consecuencia, se reduce la posibilidad de recuperación. "Si estás preocupado por un miembro de la familia, un amigo o un compañero, habla con ellos y anímalos a ir al médico o a algún servicio específico especializado en problemas alimentarios", recomienda Andrew Radford, el director de la ONG Beat. La bulimia y la anorexia son desórdenes alimenticios y psicológicos también conocidos como Trastornos Psicogénicos de la Alimentación (TPA). La bulimia se caracteriza porque la persona enferma come mucha cantidad de comida en un lapso de tiempo corto (atracón) y luego le da culpa. En ese momento, se purga provocándose el vómito o con el uso de laxantes. La anorexia nerviosa, se caracteriza porque el paciente directamente no se alimenta por el miedo a engordar. Por todo esto, la solución a estos trastornos de alimentación no radica en obligar al adolescente a comer, sino en tratar el problema con especialistas como psicólogos y psiquiatras. Quienes sufren estas enfermedades se esfuerzan en ocultarlas, lo que hace más difícil su detección. Sin embargo, Beat recomienda prestar atención a 6 indicios tempranos de trastornos de alimentación que todo padre debería tener presente: 1. La obsesión por la comida. 2. Cambios en el comportamiento. 3. Una visión distorsionada sobre las dimensiones del cuerpo. 4. Que se sientan cansados todo el tiempo o que tengan dificultades para concentrarse. 5. Que vayan al baño inmediatamente después de las comidas. 6. Que de un momento a otro comiencen a realizar ejercicio de forma excesiva.



Prestando atención a detalles clave, puede detectarse a tiempo la bulimia y anorexia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: