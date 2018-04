Como con toda adicción, la dependencia a los medicamentos provoca síntomas de abstinencia y una pérdida de control de la conducta que obliga a seguir consumiéndolos. Los doctores Maurice Dematteis, especialista en adicciones y farmacólogo, y Michel Mallaret, farmacólogo y responsable del Centro de Evaluación e Información sobre Famacodependencia (Grenoble, Francia), repasan este tema. ¿Qué es la dependencia a los medicamentos? La dependencia a los medicamentos consiste en una dependencia física que se traduce en una necesidad imperiosa de consumirlos para sentir placer o aliviar un dolor. Lo que marca que existe una adicción a un medicamento es el uso que se hace de él, con una pérdida de control: consumo de manera compulsiva, sean cuales sean las consecuencias, aunque ello comporte sufrimiento psíquico o incluso físico. La vida de la persona gira en torno a la obtención y el consumo de esa sustancia. Algunos medicamentos favorecen ese fenómeno de "tolerancia" o "acostumbramiento": el organismo se habitúa a él y se hace necesario aumentar las dosis para obtener el efecto deseado. ¿Cuáles son los medicamentos más susceptibles de provocar una dependencia? Los medicamentos psicotrópicos –en particular las benzodiazepinas–, que generalmente se utilizan como ansiolíticos e hipnóticos, los derivados de la morfina, prescritos como analgésicos (codeína, tramadol y derivados morfínicos fuertes) y los tratamientos de sustitución de los opiáceos. (...) Finalmente, no hay que olvidar los medicamentos que se venden sin receta médica: los analgésicos y los antitusígenos codeínicos, los antitusígenos con dextrometorfano, los descongestivos nasales con pseudoefedrina y los antihistamínicos. ¿Cuáles son los síntomas de la dependencia física? Aparecen cuando se suspenden o disminuyen la dosis de las benzodiazepinas o de los derivados morfínicos. Los síntomas pueden aparecer al cabo de unos días, a veces un poco más, según los medicamentos y lo que dure su efecto. La abstinencia produce ansiedad, insomnio e incluso crisis epilépticas bajo la forma de convulsiones muy peligrosas. Las morfinas, que producen un efecto analgésico, se conocen por favorecen el estreñimiento y bloquear los sistemas biológicos del estrés. La abstinencia, en consecuencia, produce dolores difusos, diarrea, sensación de frío-calor, secreciones nasales, palpitaciones, elevación de la tensión arterial, etc. ¿Cómo se manifiesta la dependencia psíquica? La dependencia psíquica consiste en una modificación en el funcionamiento de ciertos circuitos cerebrales, sobre todo en una sensibilización de las neuronas asociadas al placer y a la recompensa. La abstinencia del medicamento produce un estado inverso: carencia, malestar, ansiedad, sensación de vacío o cierta depresión. Todos esos estados pueden llevar a consumir la droga de nuevo, más aún cuando otras modificaciones cerebrales favorecen el consumo compulsivo y la pérdida de control. La dependencia psíquica comporta también una dimensión conductual. El consumo de medicamentos se ve favorecido por el contexto y por ciertos hábitos (reflejo de Pavlov). El medicamento puede consumirse, de manera muy ritualizada, por el placer o el alivio que produce. Las tomas se repiten varias veces al día; otras veces se reducen pero se toman de golpe, por la noche sobre todo. El aspecto conductual favorece las recaídas, incluso años después de haber suspendido el medicamento, cuando un contexto particular reactiva el recuerdo. (...)



