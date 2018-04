La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/abr/2018 Remo:

JOEL ROMERO. JUNTO A SU COMPAÑERO DE BOTE, FEDERICO PACHECO, DEL CLUB DE REGATAS DE ROSARIO.

"Feli" ganó en cuatro sin timonel y consiguió su segundo campeonato continental. En tanto, Joel Romero fue tercero en doble par junto a Federico Pacheco y obtuvo el segundo bronce sudamericano de su carrera. Hoy, Modarelli va por la Triple Corona en Ocho. El remero del Campana Boat Club Felipe Modarelli no para de colgarse medallas doradas. Tras el título nacional en el Campeonato Australiano en marzo, y luego de haberse subido el jueves a lo más alto del podio en dos sin timonel, ayer sábado logró el bicampeonato sudamericano al ganar la prueba de cuatro sin timonel. Por cancha 2, en una regata de final directa con seis botes, el cuatro sin argentino llevó adelante una carrera fantástica. El bote integrado por Modarelli (bow), Agustín Scenna (posición 2), Tomás Herrera (3) y Marco Pagnanelli (stroke) hizo una salida muy firme, lo que le permitió ya tener las riendas de la regata al llegar al primero de los cuatro parciales de 500 metros. Focalizados en no aflojar y en mantener siempre la estrategia y la técnica, llegaron a los 250 metros finales con una buena ventaja. Los botes de Chile (Alonso Po, Alex Canales, José Obando y Nicolás Tapia) y de Uruguay (Felipe Kluver, Leandro Rodas, Martín Zócalo y Martín González) comenzaron a asediar al cuatro sin argentino sobre el cierre de la regata, pero no lograron torcer el resultado. Chile quedó segundo, a un segundo y medio, y Uruguay tercero, a poco más de tres segundos. Completaron la regata Cuba, México y Paraguay, del puesto 4 al 6, respectivamente. De esta manera, Felipe Modarelli suma su cuarta medalla de nivel sudamericano con la Selección Argentina de Remo: en 2017 consiguió la de plata en cuatro sin timonel en el Sudamericano de Brasilia, y la de oro en los Juegos Odesur de la Juventud. Y en este Sudamericano ya consiguió dos doradas, y aun le resta disputar la prueba de los ochos, la más ansiada del Campeonato, que será mano a mano contra Chile. La conformación del ocho con timonel junior masculino de Argentina será la siguiente: Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas), Agustín Scenna (Club de Remo Atlantis), Felipe Modarelli (Campana Boat Club), Marco Pagnanelli (Tigre Boat Club), Pedro Dickson (Buenos Aires Rowing Club), Franco Dal Farra (Club San Fernando), Ignacio Pacheco (Club de Regatas Rosario), Benjamín Pettinari (Club de Remo Teutonia), y la timonel Camila Villavicencio (Club Náutico Zárate). BRONCE PARA ROMERO Otro remero del Campana Boat Club sumó ayer una medalla sudamericana: Joel Romero obtuvo una de bronce junto a Federico Pacheco del Club de Regatas Rosario en doble par de remos cortos peso pesado. La dupla argentina registró un tiempo final de 7 minutos y 4 segundos, quedando por detrás Alfredo Abraham y Francisco Lapostol, de Chile, quienes cruzaron la meta marcando 6 minutos y 52 segundos; y de Uncas Tales y Lucas Verthein, de Brasil (el primero campeón mundial en single peso ligero sub-23 el año pasado; el segundo bronce mundialista junior en 2016), que registraron 6 minutos y 49 segundos. Completaron la regata Paraguay y Perú, en los puestos 4 y 5. Ésta fue la segunda medalla de nivel sudamericano tanto para Romero como para Pacheco, quienes en 2016 consiguieron una medalla de bronce corriendo juntos en cuádruple par junior en esta misma pista de competencias de Curaumá. ERBA FUE 4º La participación campanense de ayer se cerró con el cuarto puesto obtenido por Lionel Erba en ocho mixto, una regata que no ponía en juego el título sudamericano y que se corrió a modo de promoción. LOS ARGENTINOS Los demás resultados obtenidos por el Equipo Argentino en la jornada de ayer fueron los siguientes: -JW2x (doble par femenino junior): María Sol Ordas (Club de Regatas San Nicolás) y Lucía Embrioni (Club San Fernando), 1º puesto y campeonas sudamericanas -BLM1x (single masculino peso ligero sub-23): Santiago Poodts (Tigre Boat Club), 2º puesto y medalla de plata. -BM2- (dos sin masculino sub-23 peso completo): Lautaro Barrios y Franco Calvo (Club Náutico Zárate), 1º puesto y campeones sudamericanos (en primer lugar llegó Chile, pero el bote fue descalificado luego del pesaje post-competencia, donde se registró que el mismo pesaba medio kilo menos de lo reglamentario). -PR1 (single adaptado masculino): Alejandro Vera (Club de Regatas Corrientes), 2º puesto y medalla de plata. -BLM2- (dos sin masculino peso ligero): Elías Pirez (Club Náutico Zárate) y Facundo Forneris (Club de Regatas La Marina), 2º puesto y medalla de plata.

BOTE DORADO. EL CUATRO SIN TIMONEL JUNIOR DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SE QUEDÓ CON EL TÍTULO SUDAMERICANO.

